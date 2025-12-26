Kako je neuredni bucko pokorio Evropu: "Samo daj njemu daj loptu i ne brini, uzimaš Kup šampiona"

Džon Robertson ostaće upamćen kao jedno od najboljih krila ostrvskog fudbala. I kao dvostruki osvajač Kupa šampiona sa Notingem Forestom.

Izvor: Kicker/Liedel / imago sportfotodienst / Profimedia

Legendarni škotski fudbaler Džon Robertson preminuo je u 73. godini i njegova smrt uzdrmala je ljubitelje ostrvskog fudbala. Bio je heroj uzastopnih pobjeda Notingem Foresta u finalima Kupa šampiona - 1979. godine kao asistent Trevoru Frensisu za 1:0 protiv Malmea, a 1980. godine kao strijelac gola za titulu prvaka Evrope protiv Hamburga.

Pod vođstvom čuvenog menadžera Brajana Klofa, Robertson je vraćen sa transfer-liste kluba 1975. godine i postao je jedno od najboljih krila na svijetu. Notingem Forest bio je tih godina vodeća evropska sila, a "Pikaso", kako su ga zvali, bio je prva zvijezda ekipe.

Desni bek Viv Anderson dobio je najviše glasova među saigračima u izboru za Zlatnu loptu 1980, Trevor Frensis bio je strijelac gola za istorijsku titulu 1979, a golman Piter Šilton bio je od 1977. do 1982. zadužen za mrežu te fudbalske sile. Ipak, poslije Robertsonove smrti, poznavaoci engleskog fudbala ipak njegove vrline i zasluge ističu malo više od zasluga i kvaliteta ostalih.

"Samo budi na pravom mjestu, Džon će obaviti sve"

Izvor: BILDBYRÅN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

"Bilo je prilično lako vidjeti da, ako želiš nešto da stvoriš, samo treba što brže iznijeti loptu do Robertsona. Svaki napadač koji je dolazio u klub znao je da, kada Džon iznese loptu na tu stranu, mora da uđe u kazneni prostor i pokuša da napravi makar metar prednosti u odnosu na defanzivca, jer će mu on uputiti loptu koja je precizna", rekao je za Bi-Bi-Si njegov saigrač Džon Mekgovern.

"Svi dobri igrači su, naravno, konstantni, ali Džon je bio izuzetno konstantan. Taj momak možda nije izgledao kao Džordž Best, ali je u svakom pogledu bio jednako dobar kao on. U tim finalima Kupa šampiona ne bismo pobijedili da Džon nije uradio nešto nesvakidašnje. U takvim situacijama uvijek si mogao da se osloniš na njega."

Sarađivao je dugo sa svojim saigračem iz Foresta, a potom uspješnim menadžerom Martinom O'Nilom.

"Bio je predivan fudbaler koji je mogao da igra sa obje noge, imao je nevjerovatne sposobnosti. Stalno se vraćam toj riječi - oslonac. Veoma rijetko je propuštao utakmice i bilo nam je potrebno da Džon igra baš svaku od tih utakmica. Mislim da je ostavio dubok trag u fudbalskoj istoriji", kazao je on.

Izvor: BNA Photographic / Alamy / Profimedia

Zajedno su radili u Seltiku.

"Džonov povratak u Škotsku da vidi porodicu bio je za njega veoma velika stvar. Veoma rijetko je uspijevao da dođe kući, a onda je čuo za tu priliku da se vrati kao pomoćni trener u Seltik. Džon je zaista uživao u toj ulozi. Bio je poseban saradnik, bez ikakve sumnje. Ljudi su se, da tako kažem, vezali za Džona - zaista jesu. Bilo je nešto posebno u vezi s njim. Igrači su imali ogromno poštovanje prema Džonu kao fudbaleru i svako ko je igrao na njegovoj poziciji dolazio je kod njega po savjet. Čuo sam čak i od današnjih vrhunskih igrača iz Premijer lige da kažu kako je Džon imao veliki uticaj na njih kroz svoje savjete."

Najoriginalniji opis Džona Robertsona dao je bivši novinar Bi-Bi-Sija Mik Vormald.

"Priča o Robertsonu, rekao bih, predstavlja priču nade i inspiracije za ogroman broj ljudi. Na kraju krajeva, Robertson je bio onaj neuredni, buckasti mališan koji je dva puta pokorio cijelu Evropu."