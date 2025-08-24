"Olga Danilović je izgubila ovaj meč": Nevjerovatna scena na US Openu, potpuni krah srpske teniserke u Njujorku

Olga Danilović dugo će žaliti za ovim prilikama na US Openu.

Dugo neće moći sebi da objasni Olga Danilović (41. na WTA listi) način na koji je izgubila u 1. kolu US Opena od Japanke Mojuke Učidžime, trenutno 92. igračice svijeta. Čak sedam meč-lopti nije bilo dovoljno Srpkinji da se plasira u 2. kolo u Njujorku, dok je autsajderka spasavala živu glavu, pa na kraju meča od tri sata i 12 minuta dočekala svoju prvu i jedinu šansu - i iskoristila je.

Servirala je Olga Danilović tri puta za pobjedu pri vođstvu 5:3 u gemovima u trećem setu. Potom je pri servisu Japanke i pri vođstvu 6:5 imala još tri meč-lopte. A onda se Srpkinja na kraju taj-brejka vratila iz nemoguće situacije i zaostatka 1:6, ponovo izborila meč-loptu pri servisu Japanke na 9:8. I ni ta, sedma nije bila dovoljna.

Jedan od najbolnijih poraza u karijeri

Uslijedila je potom prva meč-lopta Učidžime, koju je i iskoristila, plasiravši se u 2. kolo US Opena. Sa druge strane, Olga i njeni navijači će teško izbrisati iz sjećanja ove prizore na ekranu tokom prenosa. Pogledajte koliko je šansi Danilovićeva propustila da ponovi svoj dosad najbolji rezultat na US Openu, plasman u 2. kolo iz 2021. godine.

Japanka će nakon velikog iznenađenja u 2. kolu igrati protiv pobjednice meča Viktorija Mboko (Kanada) - Barbora Krejčikova (Češka), dok je Olga rano završila i učešće u miks-dublu u kojem je nastupila sa Novakom Đokovićem.

