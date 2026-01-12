Mađarska rutinski pobijedila Savićevu Crnu Goru: Ovaj meč je mnogo znači i za Srbiju

Nakon pobjede Mađarske nad Crnom Gorom počinju kalkulacije o drugoj grupnoj fazi.

Izvor: MN PRESS

Na Evropskom prvenstvu u vaterpolu koje se igra u Beogradskoj areni, reprezentacija Mađarske je bez većih problema savladala Crnu Goru i tako obezbijedila prvo mjesto u grupi. Mađari su imali ubjedljivu pobjedu u rukama, a zatim su se u završnici meča opustili i Crnogorcima dozvolili da se barem djelimično vrate u meč - za konačnih 13:10 (4:3, 4:1, 3:1, 2:5).

Već nakon tri četvrtine bilo je jasno da Crnogorci neće moći do bodova na ovom susretu, ali je tim Dejana Savića odigrao maksimalno ozbiljno do samog kraja utakmice. Čak su i u posljednjem napadu postigli pogodak kojim su ublažili razliku u korist mađarskog tima, iako gol-razlika neće biti bitna na kraju grupne faze.

Crnogorci su imali katastrofalnu realizaciju na ovom meču, a deset golova postigli su iz čak 32 udarca na gol rivala. Tim Dejana Savića moraće značajno da popravi procente kako bi se u drugoj fazi takmičenja borio za mjesto u polufinalu. Sa druge strane, Mađarska je uputila 21 udarac i postigla 13 golova, a prednjačio je Danijel Anđal koji je pogodio sva tri šuta. U timu Crne Gore istakli su se, ali negativno, naturalizovani Rus Dmitri Holod (1/6), Strahinja Gojković (0/4) i Vlado Popadić (0/3).

Mađarska ima maksimalnih šest bodova nakon dva odigrana kola, pa će u posljednjoj rundi praktično igrati revijalni meč protiv Malte. Biće ubjedljiv favorit u tom okršaju, a možda će to biti prilika da se odmore neki od najvažnijih igrača pred drugu grupnu fazu. Sa druge strane, Crna Gora i Francuska će u posljednjem kolu odlučivati o tome ko će prenijeti bodove u drugu fazu takmičenja i tako sačuvati šanse za polufinale.

Podsjećamo, timovi iz ove grupe ukrstiće puteve u drugoj fazi sa grupom u kojoj je Srbija, pa je veoma važno kako se razvija situacija. Već sada znamo da Mađari prenose šest bodova, dok će o preostalim bodovima odlučiti meč Crne Gore i Francuske. Pobjednik tog okršaja dobiće tri boda, ukoliko se meč završi prije penala - ukoliko bude penala, bodovi se dijele i to tako što pobjednik dobija dva, a poraženi jedan.