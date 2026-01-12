Partizanovo rješenje je fudbaler iz treće lige: Kad su dvojica otišla, prvo su pozvali njega

Trener Partizana Nenad Stojaković ponovo će imati Marka Lekića (22) na treninzima.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan i definitivno je ostao bez Jovana Miloševića, koji će proljećni dio sezone provesti na pozajmici u Verderu iz Bremena. Crno-bijele je u januaru napustio i napadač Dušan Jovanović koji je novi igrač Železničara iz Pančeva, pa je klub morao da reaguje. Prije nego što stigne pojačanje, Nenad Stojaković će na pripremama imati i(22), prvog napadača Teleoptika i momka kojeg veoma dobro poznaje.

Kako prenosi "Mozzart Sport", Lekić bi već u utorak trebalo da se priključi treninzima Partizana u Antaliji, a možda čak i da konkuriše za pripremni meč koji se igra u srijedu protiv slovenačke Mure. Napadač koji je igrao impresivno za Teleoptik tokom jesenjeg dijela sezone pojavio se na okupljanju Partizana, ali se nije našao na konačnom spisku putnika - na koji je sada dopisan.

Vjerovatno su na odluku Partizana uticala dva odlaska iz kluba, pošto je jasno da Nenad Stojaković sada nema veliki izbor za mjesto u napadu. Pored Andreja Kostića, koji se tokom jeseni bolje snalazio u ulozi rezerviste, pri prvom timom crno-bijelih treniraju još samo talentovani Dušan Radović i Pavle Cvijović od kojih se ne može očekivati da iznesu teret u borbi za titulu.

Pitanje je da li i Marko Lekić može da pomogne Partizanu u borbi za prvo mjesto na tabeli Superlige, jer on nikada nije igrao u ligi iznad trećeg ranga takmičenja. Istina, u Srpskoj igi Beograd je tokom jesenjeg dijela imao 11 golova i 10 asistencija, što je pokazatelj da je tu ligu prerastao. Možda je već sazrio za Superligu, ali to će njegov trener iz Teeloptika Nenad Stojaković i njegovi saradnici morati da vide tokom narednih dana.

Partizan bi do početka drugog dijela šampionata trebalo da angažuje još jednog klasičnog napadača, ali za sada nije na vidiku njegov dolazak. Crno-bijeli imaju zabranu licenciranja novih fudbalera zbog blokade koju im je FIFA izrekla nakon tužbe Patrika Andradea, pa je logično što klupski čelnici prvo moraju da riješe taj problem. Možda bi Lekić mogao da iskoristi to vrijeme i nametne se kao opcija za proljećni dio.