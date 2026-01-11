logo
"Ne mogu sebe da zamislim da ljubim grb Zvezde": Srpski biser neće da čuje ni za Partizan

"Ne mogu sebe da zamislim da ljubim grb Zvezde": Srpski biser neće da čuje ni za Partizan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji fudbaler Vojvodine Mirko Topić bez dlake na jeziku govorio je o rivalstvu u srpskom fudbalu.

Mirko Topić o rivalstvu Crvene zvezde i Partizana Izvor: YouTube/Aca Stojanović ALESTO

Srpski fudbaler Mirko Topić, koji trenutno nosi dres Noriča, uzburkao je srpsku fudbalsku javnost riječima o Crvenoj zvezdi i Partizanu. On je ponikao u Vojvodini i kaže nikada nije sanjao da obuče dres "vječitih". Čak potpis za jedan od beogradskih timova smatra izdajom.

Tokom gostovanja u podkastu "Alesto" upitan je da li je bilo interesovanja Crvene zvezde i Partizana, ali Topić je proširio ovu temu i očitao lekciju o ljubavi prema klubu.

"Ja sam to doživljavao i doživljavam kao izdaju, s obzirom da mi je Vojvodina klub za koji navijam i koji volim. Naravno, ti možeš otići u Zvezdi i igrati maksimalno profesionalno, ali nije isto kada osjećaš neki klub, kada znaš kako diše. Ja ne znam kako diše Crvena zvezda, ja nikada nisam bio dio Crvene zvezde, ja ne znam šta je to", rekao je iskreni Topić i nastavio:

"Ja znam kako Vojvodina diše i šta znači biti dio Vojvodine, volim taj klub. Ne bih mogao da glumim, da se dodvoravam navijačima, da ljubim grb, da se palim, 'to, idemo', to radi 90 odsto navijača koji igraju za Partizan i onda igraju u Zvezdi i onda ljube grb Zvezde. Ne mogu sebe da zamislim da to radim, mislim da je ovo poštenije za sve", jasan je bio Mirko.

Ko je Mirko Topić?

Mirko Topić je ove sezone potpisao četvorogodišnju saradnju sa Noričom koji se takmiči u Čempionšipu. Bivši đak Vojvodine preselio se na Ostrvo iz Portugala, gdje je igrao za Famalikao od 2023. godine.

Vezista je član "A" reprezentacije Srbije od 2023. godine, kada je dobio šansu u Ligi nacija poslije poziva Dragana Stojkovića Piksija. Prošao je sve mlađe selekcije, a u seniorskoj rerpezentaciji je za sada sakupio četiri nastupa.

