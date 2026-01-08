logo
Vojvodina prodaje dres Bake Praseta: "Ekskluzivno u šopu, požuri dok traju zalihe"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
FK Vojvodina prodaje opremu sa nadimkom popularnog jutjubera Bogdana Ilića, odnosno "Bake Praseta"

Vojvodina prodaje dres Baka Prase Izvor: Instagram/fk_vojvodina

Fudbalski klub Vojvodina saopštio je da počinje prodaju dresova sa imenom Bake Praseta i brojem "69". Srpski jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji po nadimku Baka Prase, postao je promoter novosadskog kluba ove sezone i dolazi na njegove utakmice.

Predsjednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić rekao je u intervjuu "Euronewsu" kako se ove sezone upoznao sa Bakom Prasetom i kako izgleda ta saradnja.

"Upoznao sam ga prije osam-devet dana, kada mi ljudi javljaju da je u svom lajvu objavio da je on od tog trenutka kandidat za predsjednika FK Vojvodina i da predsjednik Zbilja ide. To mi je bilo smiješno, ali sutradan na klupskom Instagramu dobijamo više od 2.000 poruka, silne mejlove, hiljade ljudi šalje podršku Baki Prasetu da postane predsjednik.

Došao je na stadion, gledao je našu utakmicu i čestitao sam na pobjedi predsjedniku Baki Prasetu i imamo korektnu saradnju. Dali smo dva gola u Ivanjici i objavili smo ta dva gola bez šerovanja na njegov Instagram i imali 9.000 pregleda za dan. Sutra smo okačili na njegov Instagram, imali smo 195 hiljada pregleda u prvih sedam sati. Pravim razliku kako bi bilo kada bi vam Baka Prase radio marketing i kakva je to promocija do ljudi do kojih sa svojim stavovima ne mogu da dođem. Dakle, svi koplimenti za Baku Praseta i za promociju Vojvodine, a u maju ko pobijedi, jedan će biti predsjednik, jedan potpredsjednik", kazao je Zbiljić.

Prvi čovjek Vojvodine ovog četvrtka je okupio ekipu u Fudbalskom centru "Vujadin Boškov" u Veterniku i rekao da je cilj kluba da ove sezone osvoji "duplu krunu".

@euronewsserbiaPrema rečima Dragoljuba Zbiljića, predsednika FK Vojvodina, Baka Prase je ozbiljno podigao popularnost kluba. “Hiljade ljudi šalje podršku Baki Prasetu protiv mene na sledećim izborima da on preuzme FK Vojvodinu”.#euronews#euronewsserbia#telcast♬ original sound - euronewsserbia

Tagovi

FK Vojvodina dres Baka Prase

