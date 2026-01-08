"Momci, Vojvodina napada duplu krunu": Predsednik Zbiljić pred igrače izašao sa snažnom porukom

Čelnik Vojvodine Dragoljub Zbiljić rekao igračima da je ove sezone cilj "dupla kruna", odnosno osvajanje Superlige i Kupa Srbije.

Izvor: Instagram/fk_vojvodina

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić dočekao je igrače u FC "Vujadin Boškov" na početku priprema i naglasio da je ambicija kluba da osvoji duplu krunu.

U svečanoj sali Zbiljić je rekao igračima da je oduševljen njihovim rezultatima i zalaganjem, kao i ponašanjem van terena, uz jednu primedbu - da napadač Džon Meri skrati izlaske i da traju do ponoći.

"Moram da vam kažem da sam jako ponosan na vas i na prvi dio sezone, izgledalo je baš kako smo željeli, sa puno agresije na terenu, volje, želje, međusobnog pomaganja, to je Vojvodina kakvu želim. Van terena ste za primjer u svakom smislu, samo Džon Meri da smanji izlaske sa 2 sata na 12 i svi ćemo biti kako treba", rekao je on.

"Što se tiče igračkog kadra, ništa ne bih mijenjao ni čačkao, naravno Tanjga se pita ali što se mene tiče imamo sve što nama treba, mladost i iskustvo, želju, ciljeve, upravu spremnu da istrpi sve pritiske da dođemo do velikih rezultata. I da vam kažem, momci, mi napadamo duplu krunu. Sviđa mi se kako sve izgleda i ljepota je biti dio Vojvodine", dodao je Zbiljić.

Novosađani na polusezoni imaju 40 osvojenih bodova i zaostaju šest poena za liderom Partizanom i pet za drugoplasiranom Crvenom zvezdom. U Kupu Srbije Novosađani su se plasirali u četvrtfinale.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!