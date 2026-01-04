"Tada niko nije slutio da počinje velika priča": Vojvodina se emotivno oprostila od Milorada Kosanovića

Fudbalski klub Vojvodina se oprostio od Milorada Kosanovića. Igrača, direktora, trenera i čovjeka koji je klubu donio titulu šampiona države.

Na 75. rođendan preminuo je Milorad Kosanović, a od njega se pored Crvene zvezde oprostila i njegova Vojvodina. MIlorad Kosanović je u Novi Sad stigao 1976. godine kao pojačanje iz Proletera iz Zrenjanina, a vratio se 1979. nakon epizode u Kikindi. Nakon što je u dresu FK Novog Sada završio karijeru prvi trenerski posao imao je u Vojvodini.

Na "Karađorđu" je bio prvi trener od 1992. do 1995. godne i nikada nije zaboravljen u redovima kluba sa kojim je pisao istoriju. Bio je i direktor kluba, funkcioner i neko ko je stvorio viziju prema kojoj je Vojvodina funkcionisala u vrijeme kada je osvojena titula 1989. godine.

Oproštaj Vojvodine od Milorada Kosanovića

"Fudbalski klub Vojvodina sa najdubljom tugom se oprašta od Milorada Kosanovića, čovjeka čije ime i djelo zauzimaju posebno, neizbrisivo mjesto u istoriji našeg kluba i srpskog fudbala uopšte.

Rođen 4. januara 1951. godine, Kosanović je svoju fudbalsku priču ispisao najprije kao igrač Vojvodine, čiji je dres nosio od 1975. do 1980. godine, i u tim godinama postao jedan od omiljenih fudbalera navijača crveno‑bijelih. Tokom pet sezona na "Karađorđu" ostavio je nezaboravan pečat, ali niko nije slutio da je to tek početak velike priče čuvenog Kosana i Voše.

Po završetku igračke karijere, njegova veza sa Vojvodinom nije prestala - naprotiv, dobila je novu dimenziju. Kao direktor kluba bio je jedan od tvoraca šampionske generacije, tima koji je 1989. godine, pod njegovim organizacionim i taktičkim uticajem, osvojio šampionsku titulu Jugoslavije.

Njegov doprinos nije bio samo u rezultatima, već i u kreiranju identiteta kluba: vizionar u selektovanju talenata, graditelj dugoročnih strategija i čovjek koji je Vojvodini vraćao stabilnost i ponos. Poznata je njegova izjava da je "Vojvodina njegov dom" i da bez tog kluba ne bi bio ono što jeste u fudbalskom svijetu - što najbolje govori o emocionalnoj vezi koju je imao sa našim klubom i navijačima.

Kao trener prvog tima, Kosanović je crveno‑bijele predvodio u periodu od 1993. do 1995. godine, ostavljajući trag autentičnog fudbalskog razmišljanja i stručnosti u treniranju ekipe u jednoj teškoj fudbalskoj epohi.

Nakon toga, njegova karijera donijela mu je angažmane širom svijeta, ali uvijek je sa posebnom toplinom govorio o Vojvodini, klubu koji ga je formirao i kojem se vraćao kroz različite uloge. Fudbalski klub Vojvodina izražava najdublje saučešće porodici, prijateljima, kolegama i svim navijačima koji dijele bol zbog njegovog odlaska. Njegova ostavština živi u srcima svih koji vole Vojvodinu i fudbal, i biće vječna inspiracija budućim generacijama. Počivaj u miru, Milorade. Tvoja Vojvodina te neće zaboraviti", navodi se u saopštenju Vojvodine.

