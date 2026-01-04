logo
Sa Vojvodinom šampion, pa dva puta vodio Crvenu zvezdu: Ko je bio Milorad Kosanović?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Legendarni Milorad Kosanović bio je omiljena ličnost srpskog fudbala zbog svoje harizme.

Ko je bio milorad kosanovic Izvor: MN PRESS

Milorad Kosanović, legendarni fudbalski trener, preminuo je na svoj 75. rođendan! Srpski fudbal izgubio je mnogo, a prije svega harizmatičnog stratega uvijek raspoloženog za priču, u svom stilu, bez dlake na jeziku i sa arsenalom kritika spremljenih da ih pošalje na različite adrese.

Jedna od najkarakterističnijih figura srpskog fudbala u posljednjih nekoliko godina bio je "Čika Miša", nekadašnji fudbaler i dugogodišnji fudbalski radnik, najpoznatiji po svojim trenerskim angažmanima. Napustio nas je nakon kratke bolesti, ali će iza njega ostati pobjede i izjave koje ćemo pamtiti.

Rođen je u mestu Šidski Banovci, 4. januara 1951. godine, a u profesionalnoj karijeri nastupao je za Borovo, Proleter iz Zrenjanina, Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad. Igrao je svojevremeno i u Švedskoj, gdje je bio fudbaler Malmea, ali se nakon mandata na sjeveru Evrope vratio u jugoslovenski fudbal.

Milorad Kosanović je 1985. godine počeo trenersku karijeru, kao pomoćnik u stručnog štabu Novog Sada, a zatim je godinama radio u Vojvodini. bio je poslovni direktor, sportski direktor i trener "Stare dame" iz Novog Sada, a imao je veoma važnu ulogu u osvajanju druge šampionske titule za ekipu Vojvodine.

Ređali su se nakon toga Borac iz Čačka, pa mjesto selektora Malte, prvi mandat u Crvenoj zvezdi, kineski Vuhan i Dalijan, mlada reprezentacija Jugoslavije, drugi mandat u Zvezdi, povratak u Kinu i Olimpija iz Ljubljane. Kada je završena epizoda u Sloveniji, završila se i internacionalna karijera Milorada Kosanovića, kojeg smo u narednih deset godina gledali na klupi brojnih srpskih ekipa!

Vodio je čika Miša još i Novi Pazar, Borac iz Čačka, Radnik iz Surdulice, Napredak iz Kruševca, Radnički iz Niša i na kraju lučansku Mladost u kojoj se veoma kratko zadržao. Bilo je tada jasno da je trenerska karijera došla do kraja, ali je Kosanović ostao blizak fudbalu i u narednim godinama. Gledao je, pratio i povremeno analizirao fudbalske utakmice, pa nam je tako - između ostalog - rekao da i Barak Bahar nema pojma šta radi na klupi Crvene zvezde.

Najveće trenerske uspjehe Kosanović je bilježio na klupi kineskog Dalijana. Tri godine uzastopno bio je šampion Kine, a u tom periodu osvojio je dva Superkupa i jedan Kup Kine. Takođe, sa tim kineskim klubom stigao je do polufinala Lige šampiona u Aziji, što je smatrano izuzetnim rezultatom.

(MONDO)

