Sa Vojvodinom šampion, pa dva puta vodio Crvenu zvezdu: Ko je bio Milorad Kosanović?

Legendarni Milorad Kosanović bio je omiljena ličnost srpskog fudbala zbog svoje harizme.

Milorad Kosanović, legendarni fudbalski trener, preminuo je na svoj 75. rođendan! Srpski fudbal izgubio je mnogo, a prije svega harizmatičnog stratega uvijek raspoloženog za priču, u svom stilu, bez dlake na jeziku i sa arsenalom kritika spremljenih da ih pošalje na različite adrese.

Jedna od najkarakterističnijih figura srpskog fudbala u posljednjih nekoliko godina bio je "Čika Miša", nekadašnji fudbaler i dugogodišnji fudbalski radnik, najpoznatiji po svojim trenerskim angažmanima. Napustio nas je nakon kratke bolesti, ali će iza njega ostati pobjede i izjave koje ćemo pamtiti.

Rođen je u mestu Šidski Banovci, 4. januara 1951. godine, a u profesionalnoj karijeri nastupao je za Borovo, Proleter iz Zrenjanina, Vojvodinu, Kikindu i Novi Sad. Igrao je svojevremeno i u Švedskoj, gdje je bio fudbaler Malmea, ali se nakon mandata na sjeveru Evrope vratio u jugoslovenski fudbal.

Milorad Kosanović je 1985. godine počeo trenersku karijeru, kao pomoćnik u stručnog štabu Novog Sada, a zatim je godinama radio u Vojvodini. bio je poslovni direktor, sportski direktor i trener "Stare dame" iz Novog Sada, a imao je veoma važnu ulogu u osvajanju druge šampionske titule za ekipu Vojvodine.

Ređali su se nakon toga Borac iz Čačka, pa mjesto selektora Malte, prvi mandat u Crvenoj zvezdi, kineski Vuhan i Dalijan, mlada reprezentacija Jugoslavije, drugi mandat u Zvezdi, povratak u Kinu i Olimpija iz Ljubljane. Kada je završena epizoda u Sloveniji, završila se i internacionalna karijera Milorada Kosanovića, kojeg smo u narednih deset godina gledali na klupi brojnih srpskih ekipa!

Vodio je čika Miša još i Novi Pazar, Borac iz Čačka, Radnik iz Surdulice, Napredak iz Kruševca, Radnički iz Niša i na kraju lučansku Mladost u kojoj se veoma kratko zadržao. Bilo je tada jasno da je trenerska karijera došla do kraja, ali je Kosanović ostao blizak fudbalu i u narednim godinama. Gledao je, pratio i povremeno analizirao fudbalske utakmice, pa nam je tako - između ostalog - rekao da i Barak Bahar nema pojma šta radi na klupi Crvene zvezde.

Najveće trenerske uspjehe Kosanović je bilježio na klupi kineskog Dalijana. Tri godine uzastopno bio je šampion Kine, a u tom periodu osvojio je dva Superkupa i jedan Kup Kine. Takođe, sa tim kineskim klubom stigao je do polufinala Lige šampiona u Aziji, što je smatrano izuzetnim rezultatom.

