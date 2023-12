Ni Barak Bahar ne zna šta je radio! Kosanović za MONDO - Zbunio je sve u Zvezdi, a badava ti sve ako još ne znaju!

Milorad Kosanović za MONDO govorio je o neuspjelom pokušaju Baraka Bahara u Crvenoj zvezdi i derbiju koji je ogolio sve probleme.

Izvor: MN Press/ATA Images/Ivica Veselinov

Crvena zvezda nije izgledala dobro ove jeseni - izgubila je pet mečeva u grupnoj fazi Lige šampiona, pala je protiv Voždovca i Čukaričkog, ali i najbitnije protiv Partizana u 171. "vječitom" derbiju. Zbog toga je "glavom platio" trener Barak Bahar i već je donijeta odluka da će ga naslijediti Vladan Milojević koga čeka ozbiljan zadatak pošto je najskuplji u istoriji Crvene zvezde za sobom ostavio haos. Ne samo da smo to vidjeli po reakcijama igrača koji su slavili njegov odlazak na društvenim mrežama, nego i po zbunjenosti fudbalera u samom derbiju - kao da nisu znali šta igraju.

"Ne zna ni Barak Bahar šta je radio...", kazao je "trenerski vuk" Milorad Kosanović za MONDO, uz prvu jutarnju kafu: "Možda nije lijepo da pričam tako, ali kako je Zvezda vođena tri mjeseca... Svaki meč drugi sastav, drugi raspored igrača, ali nije to najvažnije - nego kako rješavaju situacije na svakom dijelu terena. To je skroz nenormalno. Ne mogu da nađem riječi da kažem šta je to, ovaj igra ovo, ovaj igra beka… Strašno!"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Dobro je poznato da Kosanović i te kako umije da kritikuje srpski fudbal, ali ističe da utakmica koju su "vječiti" odigrali u Humskoj ipak nije bila tako loša kako se očekivalo pred utakmicu:

"Da li sam uživao u fudbalu? Ne bih mogao da to kažem, ali mogu da kažem da su oba tima odigrala svoju najbolju utakmicu u ovom prvenstvu. Ovo je bilo najbolje što smo vidjeli od njih do sada, a toliko grešaka taktičkih i tehničkih da je to bilo strašno gledati. I sve šanse koje su se stvarale bile su zbog grešaka protivnika, a ne iz ideje. Za razliku od dosadašnjih utakmica, oba tima su pokazala želju da igraju. Za brzi fudbal, igrači nisu tehnički sposobni i to je druga stvar. Takođe, nisu postojali mehanizmi u igri. Bolje je nego što smo gledali do sada, bilo je interesantno, ali možda najmanje zbog rezultata..."

Na pitanje da li je Bahar ponovo uspio da "zbuni svoje fudbalere" odlukom da zaigra 4-4-2 (romb), Kosanović daje potvrdan odgovor, ali dodaje da nije tu samo problem u treneru - nego i u igračima koji ipak nisu dorasli takvim zadacima. Ipak je to osobina koju imaju kvalitetniji fudbaleri:

"Nije da ih samo zbunjuje, nego ne znaju, odnosno znaju, ali ne mogu. Badava je sve ako ne zna. Ne radi se to tako. Pogriješio je Bahar i sve zbunio, ali najviše ljude u Zvezdi, pa navijače kada je došao i krenuo sa visokim presingom i igrom čovjek na čovjeka. Tada je iznenadio i protivnika pa su davali golove na njihove greške, pa su mislili da razbijaju. Kad su protivnici vidjeli šta se dešava, stali su mirnije i ne mogu im ništa", naglašava Kosanović.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

O DULJAJU! "Nije Duljaj bio snužden, bio je šokiran, uzbuđen. Ipak je uradio veliku stvar, naročito poslije serije poraza koju su imali na kraju prvenstvu i 'izvadio' se u toj utakmici. Ima mnogo problema sa timom, nije tim za velika djela i to pokazuje u manjim utakmicama. Ovo juče je bila specijalna utakmica - ili odeš do vraga ili se digneš visoko. Duljaj radi pošteno koliko iskustva ima, treba mu još godinu dana da pokaže šta zna. Pozitivan je u svakom smislu, ja mu želim sreću!", naglasio je Kosanović.

Iskusni strateg, koji je u Zvezdi radio u dva navrata, ističe da su "i trener i promašeni stranci" problem Zvezde: "Jedino je dobar Bukari. Odnosno, tu je najbolji stranac Kanga, a i on ima sto falinki... Eto, pričaju da je Kosta Nedeljković biser, a trener ga vadi u 60. minutu i umjesto njega uvodi napadača. Plaču nema desnog beka, a on biser, pa mu napadač igra beka. To je strašno!", dodao je Kosanović.

S obzirom da ima i trenerskog i direktorskog iskustva, Kosanović bi mogao da udijeli savet i Terziću i Milojeviću, ali ističe da ipak to ne želi, pošto svi drugačije gledaju u fudbal. Vjeruje da će njih dvojica uspjeti da naprave dobar posao:

"Ne bih ja njima davao savjete, to su dva iskusna stručnjaka, svako radi svoj posao, znaju najbolje šta treba da se radi. Ja vidim fudbal na jedan način, a oni na drugi. Svako ima svoj pogled na to i treba se miješati u ono u čemu učestvuješ, a ako ne možeš - onda ne treba. Važno je šta misli onaj koji odlučuje. Mogu da im kažem kada pijemo kafu, ali ovako to nije u redu. Nisu oni neiskusni, ali mislim da će brzo sve da popraviti sami."

"Biće rez na zimu sigurno, ima mnogo njih koji imaju velike plate, a ne vrijede. Trebaju im i kvalitetniji igrači od ovoga što imaju. Ako nemaju da dovedu, onda treba da puste tu djecu da igraju", naglasio je Kosanović.

Podsjetimo, Crvena zvezda će u toku dana saopštiti da se rastaje sa trenerom Baharom i da dovodi Milojevića, a javnosti će se danas u 13 časova obratiti i generalni direktor Zvezdan Terzić. Najvjerovatnije će govoriti o razlozima prekida saradnje sa Baharom i budućnosti kluba, pošto na pauzu idu sa minusom u odnosu na Partizan. I to nije pozicija na koju je Zvezda navikla...