Vladan Milojević u Zvezdi mora tri stvari odmah da uradi: Kada počisti haos za Barakom Baharom, pravi posao tek počinje!

Novi trener Crvene zvezde mora po ubrzanom postupku da promijeni brojne stvari u klubu. Iako djeluje da ima mnogo vremena, zimska pauza je svega nekoliko nedjelja, a problemi poslije Bahara su ogromni.

Fudbaleri Crvene zvezde će u proljećni dio sezone sa novim trenerom - za samo dvadesetak dana, negdje sredinom januara, prozivku na stadionu "Rajko Mitić" umjesto nesnađenog Baraka Bahara izvršiće Vladan Milojević, koji se tako vraća na mjesto na kojem je napravio najveće uspjehe u trenerskoj karijeri. Zvezdin "Supermen" preuzima tim nakon poraza u derbiju, na drugoj poziciji na tabeli i bez evropskog fudbala, sa nesređenim igračkim kadrom i bez jasne i definisane formacije koju je njegov prethodnih koristio tokom jeseni. Sve to znači da će tvorac moćne Zvezde odmah morati da zasuče rukave.

Ako je po nečemu Milojević prepoznatljiv, onda je to baš naporan rad. Vladan je tokom prvog mandata u Crvenoj zvezdi pečat ostavio upravo zbog posvećenosti poslu i visoko podignutih standarda u tom sektoru - pored njega su naporno radili pomoćnici, svi oko tima i naravno - igrači, koji su imali jasna i detaljna uputstva o svakom segmentu utakmice.

Najjlepši period za Zvezdine navijače nakon Barija i Tokija obilježilo je i to što je ekipa Vladana Milojevića nevjerovatno brzo "kliknula" tog ljeta 2017. godine. Nakon rastanka sa Miodragom "Grofom" Božovićem, ekipu je kratko vodio Boško Đurovski, Kup Srbije izgubljen je u finalu protiv Partizana 27. maja i situacija je bila veoma haotična. Samo tri ili četiri dana kasnije, bilo je jasno da će Milojević na klupu Zvezde, što je i zvanično potvrđeno 5. juna. Pripreme su počele 9. juna, a već 29. juna Zvezda je igrala prvi meč u Evropi. Vremena nije bilo mnogo, ali se radilo naporno i u hodu, pa su crveno-bijeli kasnije te sezone imali velike pobjede nad Spartom, Krasnodarom, Kelnom,...

Situacija sada nije slična toj iz jednog jednostavnog razloga - ljetni prelazni rok predviđen je za velike promjene. Podsjećamo, tokom ljeta 2017. godine Crvena zvezda je pogodila sa angažovanjem Ričmonda Boaćija, napravila ozbiljnu bazu domaćih fudbalera sa Milanom Borjanom, Milanom Rodićem, Markom Gobeljićem, Filipom Stojkovićem, Vujadinom Savićem, Srđanom Babićem, Brankom Jovičićem, Nenadom Krstičićem, Nemanjom Radonjićem, Aleksandrom Pešićem... Sada neće biti prilike za tako nešto!

MILOJE, BIRAJ!

Umjesto angažovanja fudbalera koje će uklopiti u svoj stil igre, Vladan Milojević će više morati da misli o tome koga će iz aktuelnog igračkog kadra skloniti, a koga istaći, čiju će ulogu definisati, kome će objasniti šta bi trebalo da radi na terenu, što kod Bahara očigledno mnogi nisu shvatali. Nije praktično imati igrački kadar u kojem je čak 31 fudbaler zabilježio zvaničan nastup za Crvenu zvezdu tokom jesenjeg dijela prvenstva.

Na tom spisku nije bivši kapiten Milan Borjan, kojem je telefonom rečeno da više nije prvi golman još prije početka priprema, pa je trenutno na pozajmici i želi da se vrati. Nije tu ni Marko Gobeljić koji je davno precrtan, ali je ostao da trenira uz tim dok ne nađe angažman, pa je čak i prvi dio priprema proveo sa klubom. Nisu tu Aleks Vigo i Edmund Ado, koji su prošli pripreme pa iz različitih razloga precrtani prije početka sezone. Nisu ni Stefan Leković i Jegor Prucev iako smo slušali sa stadiona "Rajko Mitić" da su veoma talentovani i da su budućnost kluba, projekti za naredne sezone. Leković je u drugom timu Viljareala, Prucev je u Celju. Slične stvari pričane su i o braći Mituljikić koji se sada razigravaju u Prvoj ligi Srbije, u OFK Beogradu. Koliko od tih gotovo 40 igrača je zaista potrebno Vladanu Milojeviću?

Prvi zadatak starog-novog trenera Crvene zvezde biće da izabere ono što mu je potrebno iz aktuelnog igračkog kadra. Sasvim sigurno i da ga smanji, jer narednog proljeća neće biti evropskih mečeva i potrebe da se igra na svaka tri dana. To može da se "izgura" i sa daleko manjim brojem igrača.

MILOJE, SASTAVI!

Kada se u Crvenoj zvezdi bude znalo na koga se i u kolikoj mjeri računa tokom proljećnog dijela sezone, Vladan Milojević će morati da uradi ono što je uspio prije šest i po godina. Njegova ekipa neće imati mnogo prostora da se "stvori", na način na koji je to Partizan uradio tokom prethodnih nekoliko mjeseci - sve će morati da bude po ubrzanom postupku i samo sa onima koji su spremni za podređivanje kolektivu.

Milojević je posljednjih nekoliko dana bio u Beogradu - između ostalog uživo gledao omladince Zvezde u Ligi šampiona - i sigurno već sada ima ideju šta bi trebalo popravljati. Zvezdi je za početak neophodna formacija u kojoj će počinjati mečeve, jer je Bahar isprobao nekoliko njih i teško je reći koja je najbolje radila posao. Ili da preciznije kažemo - koja je bila najmanje loša. Samo tokom 171. "vječitog derbija" Crvena zvezda je igrala u tri različita sistema - na početku 4-4-2 u rombu, pa 4-2-3-1 na početku drugog dijela, a zatim i 3-5-2 kada je trebalo ofanzivnije ka golu rivala.

U novoj formaciji Zvezde biće veoma bitno pogoditi uloge svim igračima, jer kod Baraka Bahara to nije funkcionisalo ni izbliza precizno i organizovano. Gotovo svaki od prvotimaca igrao je na nekoliko različitih pozicija, što je često znalo da dovede i do zbunjenosti samih fudbalera. Vladan Milojević će morati da ih postavi na mjesto sa kojeg neće lutati, i ostaje mu vjera u izbor i u to da će mu odmah isporučiti sve što je potrebno.

MILOJE, POBIJEDI!

Neuspjesi u Superligi više se ne tolerišu! Kao trofejni trener Crvene zvezde Vladan Milojević stavlja "na kocku" reputaciju koju je izgradio tokom prvog mandata. Ako ne bude išlo, bacaće se ka treneru Crvene zvezde i drvlje i kamenje, pa su trijumfi izuzetno bitni na svakom prvenstvenom meču do kraja sezone.

Gubitak titule bio bi katastrofalan za aktuelnog šampiona Srbije, ali Milojević to zna bolje od svih. Za razliku od prvog dolaska na klupu Crvene zvezde, kada je bio tek jedan od trenera koji će da radi svoj posao, danas aranđelovački Klark Kent mora po hitnom postupku da obuče odijelo Supermena i da čitav klub podiže iz teške situacije. Očekuje se da niže pobjede kako bi sačuvao svoj, ali i klupski renome, barem u domaćim okvirima. Neće mu biti lako, ali već je jednom na "Marakani" pokazao da zna kako diše taj stadion, kako pulsira svlačionica i šta je potrebno za uspjeh u Ljutice Bogdana.