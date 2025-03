Spartak pobijedio Crvenu zvezdu usred Arene: Šok za evroligaša, Kalinić promašio za pobjedu

Subotički Spartak pobijedio je Crvenu zvezdu kao gost 78:77.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je izgubila od Spartaka u ABA ligi 78:77 i sva je prilika da će završiti regularni dio ABA lige na četvrtom mjestu!

Na startu nije mogao nikako tim Crvene zvezde da se izbori sa Danilom Nikolićem. Držao je na startu svoj tim u igri sa sedam vezanih poena za prednost 9:8, ali je onda Zvezda imala seriju 11:0 gdje je preokrenula i na 19:9 je morao Vlada Jovanović da zove tajm-aut. Do kraja četvrtine bilo je 22:14, a onda je Zvezda napadački potpuno stala i poslije trojke Gibsona u 12. minutu morao je Janis Sferopulos da zove tajm-aut. Nastavio je da ubacuje poene Jago dos Santos i držao je prednost svog tima, a uspio je najviše Spartak da priđe na 39:32. Ipak, na poluvremenu je Zvezda vodila 41:34.

Na startu drugog dijela zaređao je trojke Stefan Momirov i nekadašnji junior Crvene zvezde vratio je Spartak na 46:44, ali je Filip Petrušev svojim poenima odbio taj nalet. Ipak, nova serija trojki Momirova i Gibsona donijela je u 25. minutu prednost gostima 53:52. Nije se šalio tim iz Subotice već je zadržao minimalnu prednost do kraja treće četvrtine i utakmica se lomila tek na kraju.

Nije uspijevala nikako Crvena zvezda da preokrene u posljednjem periodu igre, Cerovina i Kadžami Kin držali su minimalan plus gostiju. Nakon tajma-uta na pet minuta do kraja uspjela je Zvezda sa penala poenima Kaliinića da povede 71:70. Morao je da zove tajm-aut Sferopulos na tri minuta do kraja kada je opet poveo Spartak, a pošto je sa nekoliko sjajnih poteza Petruševa poveo domaći tim 77:73 djelovalo je da će Zvezda pobijediti. Ali, poslije trojke Spartaka i poena Rasira Boltona na dvije sekunde do kraja poveli su Subotilani 78:77. Na kraju je Nikola Kalinić promašio šut za pobjedu.