Američka spisateljica: "Novače Đokoviću, mrzili smo te zbog Srbije, ali sad shvatam, problem je u nama"

Poznata američka spisateljica Keli Korigan napisala je opširan pokajnički tekst. Kako kaže nije problem u Novaku, problem je u - njima.

Dok neki optužuju Novaka Đokovića da laže, vara, lažira povrede i raduju se njegovim neuspjesima, neki priznaju grešku. Tako je novinarka Keli Korigan u "Njujork Tajmsu" naširoko pisala da nije bila u pravu kada je ranije govorila o srpskom teniseru. Tekst "Novače Đokoviću, nisam bila u pravu u vezi sa tobom" je svojevrsno izvinjenje najboljem ikada.

"Znam da nikada nije bio miljenik navijača, ali kada sam ga gledala kako na Vimbldonu u petak gubi od Janika Sinera u polufinalu nisam mogla da se sjetim šta to imam protiv njega. Da li je to što nije galantan i atraktivan kao Rodžer Federer? Jer nije nepridvidiv i privlačan kao Rafael Nadal? Da li smo bili bijesni na Đokovića jer je pobjeđivao ove momke za koje smo se vezali" pita se Keli Korigan. A onda pominje i - Srbiju!

"Da li je stvar u tome što je njegova domovina Srbija mnogo manje posjećena i mnogo komplikovanija od Švajcarske i Španije, zemalja čokolade i sangrije, a ne rata i ratnih zločina? Da bio je grozan sa nekoliko sudija, da odbio je da se vakciniše. Da, frustriran je pogodio linijskog sudiju lopticom, ali i ja sam to nekoliko puta uradila. A ja sam ljeta provodila skijajući na vodi, a ne trčeći da se sklonim od bombi."

Možda je problem u nama?

Pita se autorka teksta, da li je to sve do Novaka Đokovića ili se svijet ogriješio o njega? Mi u Srbiji znamo kakav je slučaj, ali lijepo je vidjeti da je sada sve više i ostalima jasno šta je u pitanju.

"Neki kažu da je on vrijedan radnik, onaj koji napreduje. Ali šta ima loše u tome? Zar to nije upravo ono što treba usaditi našoj djeci? Pogotovo u sportu postoji žeđ za tim da se bude na vrhu, pogotovo kada dođete do njega. Dok smo mi balavili na prihvatljivije idole, Đoković je prestigao obojicu. Ipak, nikada mu nismo dali dužno poštovanje. Možda je problem u nama?", piše Keli Korigan.

Kada vidi Taru i Stefana...

"Možda sada kada ima 38 godina i i dalje se bori za svaki poen protiv mlađih igrač koji ga pobjeđuju, možda konačno možemo da se povežemo sa njim. Recite da sam meka, ali mi se svidjelo kada je u intervjuu poslije meča rekao ćerki "dušo". Sviđa mi se što je oženio prvu djevojku u koju se zaljubio i da tako otvoreno pokazuje ljubav prema porodici. Smije se od uva do uva kada gleda svoje dvoje djece u boksu, glas mu puca kada priča kako je porazom razočarao sina.

Sviđa mi se kada priča o izbjeglicama u ratu i plače. Kao Srbin sigurno ima potresna iskustva i kaže da su ga ona formirala. Sa suprugom radi zajedno sa UNICEF-om kako bi pomogao djeci u Srbiji. Da li vam to zvuči kao nešto što bi uradio kreten?", pita se ona.

Novače, uzmi tu tituu!

Otišla je u Madrid autorka teksta da gleda Novaka Đokovića i tu je vidjela Novaka Đokovića kako gubi meč od Matea Arnaldija. Natjeralo ju je to da ga još više zavoli i bolje upozna.

"Za moju 25. godišnjicu vjenčanja gledala sam ga uživo u Madridu. Izgubio je od mladog Italijana sa stilom. Zagrlio je pobjednika na mreži i natjerao me da ga volim. Isluženog, povrijeđenog, sa manama, ali gledam sam čovjeka koji prihvata činjenicu da stari, Uskoro će otići sa terena jednom za svagda i zar ne bi bilo lijepo još jednom vidjeti njegovo ime uklesano među šampionima Vimbldona?

Navijanje, pogotovo za sportiste koji nastupaju sami, ima jednu vrstu intimnosti. Nas osvoji njihov odnos sa kamerom. Kada Đokovićem sin pokrije oči kada tata napravi duplu grešku, gledamo jednu nežnu priču ili makar vjerujemo da je gledamo. Pomislimo da ljubav boli. Kada njegova ćerka pokrene porodični ples, podsjetimo se koliko život može biti sladak. Možda je izgubio na travi ove nedjelje, ali je Novak Đoković uzor za sve nas. Čovek koji uči cijelog života i uživa u svojoj djeci, doprinosi zajednici i kada sve djeluje izgubljeno - vraća se nazad na posao", stoji u tekstu Keli Korigan.

