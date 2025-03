"U Evroligi nema plakanja, moraš kao serijski ubica": Janis Sferopulos surovo iskren o bolnom porazu od Reala

Trener Crvene zvezde oglasio se poslije poraza od Real Madrida

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Crvena zvezda doživjela je dramatičan poraz od Real Madrida u Evroligi i pala u plej-in zonu haotične tabele. Poslije utakmice u kojoj je njegov tim na početku gubio 14 razlike, a u posljednjem minutu prišao na dva poena razlike, Zvezdin trener Janis Sferopulos rekao je prije svega da je ponosan na borbenost svog tima.

"Nisam tužan, jer ako bih bio tužan, onda ne možete da igrate u Evroligi. Nema osjećaja u Evroligi. Morate biti kao serijski ubica, uradite svoj posao i odete. Ako bih sada počeo da plačem, ja i igrači izgubili bismo sljedeći meč. Zadovoljan sam kako smo se borili. Nisam zadovoljan samo time kako smo počeli", kazao je on.

Zašto je Crvena zvezda tako loše počela i potom do kraja neuspješno stizala vođstvo Reala?

"Nije nas iznenadila Realova zona, jer trener Reala Mateo koristi tu zonu često, posebno u ovako bitnim utakmicama. Radili smo, nalazili otvorene šuteve, ali nažalost promašili smo mnogo otvorenih šuteva. To je uzrokovalo i manjak agresivnosti u odbrani. To je bio problem i zato defanzivno nismo bili agresivni. Na poluvremenu smo rekli da moramo da se smirimo, da idemo korak po korak i da počnemo dobrom odbranom. Potom smo u trećoj četvrtini smanjili razliku na 10 poena, na kraju na dva... Zato nismo počeli dobro, jer nismo koristili otvorene šuteve", izjavio je on.

Prema njegovoj ocjeni, prisustvo gorostasnog centra Reala Valtera Tavaresa u reketu je stvorilo problem crveno-bijelima u napadu.

"Real Madrid igrao je zonsku odbranu i imao je Valtera Tavaresa u njenom središtu. Tako nismo uspjeli da prođemo unutra, ali smo stvorili mnogo otvorenih šuteva. Nažalost, promašivali smo otvorene šuteve. U drugom dijelu cijeli tim je dao sve od sebe, vratili smo se na 'minus 2' i nažalost nismo imali vremena da uradimo nešto bolje od toga. Real je imao kvalitet da ubaci slobodna bacanja, da sačuva prednost i da pobijedi", kazao je on.

Posebno je izrazio zahvalnost navijačima.

"Nastavljamo dalje i hvala navijačima. Njihovo prisustvo je bilo nevjerovatno. Prvi put od dolaska u Zvezdu osjetio sam tako glasnu podršku navjiača i hvala im iz srca. Imamo još dvije utakmice".

Kratko je odgovorio na dva pitanja.

Zašto Davidovac i Dobrić nisu imali veću ulogu? "Bila je to moja odluka"

Šta kaže na haos na tabeli Evrolige i činjenicu da je pet timova izjednačeno? "Ne gledamo tabelu", kazao je Grk i otišao.

Crvena zvezda će u preostala dva kola dočekati Efes narednog petka, a u posljednjem kolu će gostovati Panatinaikosu.