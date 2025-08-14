logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizanov spas u posljednjoj sekundi: Andrej Kostić pogodio za eksploziju Grobara dok je sat otkucavao!

Partizanov spas u posljednjoj sekundi: Andrej Kostić pogodio za eksploziju Grobara dok je sat otkucavao!

Autor Dragan Šutvić
0

Mladi napadač Partizana snažnim udarcem izborio produžetke u Edinburgu protiv Hibernijana.

Hibernijan Partizan gol Andreja Kostića Izvor: TV Arena sport/screenshot

Mladi Partizanov napadač Andrej Kostić dao je golove za produžetke u Edinburgu protiv Hibernijana. U posljednjem napadu sudijske nadoknade, u 90+6' minutu, crnogorski tinejdžer zatresao je mrežu Ostrvljana "pocijepavši" mrežu.

Pogledajte taj gol:

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hibernijan FK Partizan fudbal Konferencijska liga Andrej Kostić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC