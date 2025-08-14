Partizanov spas u posljednjoj sekundi: Andrej Kostić pogodio za eksploziju Grobara dok je sat otkucavao!

Mladi napadač Partizana snažnim udarcem izborio produžetke u Edinburgu protiv Hibernijana.

Mladi Partizanov napadač Andrej Kostić dao je golove za produžetke u Edinburgu protiv Hibernijana. U posljednjem napadu sudijske nadoknade, u 90+6' minutu, crnogorski tinejdžer zatresao je mrežu Ostrvljana "pocijepavši" mrežu.