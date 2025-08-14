Partizanova golčina utišala Edinburg: Milan Vukotić pogodio sa više od 30 metara, evo zašto je Mijat htio baš njega

Crnogorski vezista Milan Vukotić dao sjajan gol za Partizan protiv Hibernijana u Škotskoj.

Fudbaleri Partizana poveli su u meču protiv Hibernijana u Škotskoj sjajnim golom crnogorskog veziste Milana Vukotića (22). Trčeći ka golu domaćina u Edinburgu, podigao je glavu i vidio prostor u koji bi mogao da šutne iako je bio udaljen više od 30 metara od golmana Džordana Smita.

Namjestio se Crnogorac, gađao snažno i zahvatio loptu tako da čuvar mreže domaćih nije mogao da je zaustavi. Odbila se o njegove rukavice i ušla u mrežu, na oduševljenje crno-bijelih i njihovih navijača na stadionu "Ister Roud".

Pogledajte Vukotićev gol protiv Hibernijana:

Milan Vukotić gol na Partizan Hibernijan Izvor: YouTube/TV Arena sport

I ovaj potez je razlog zbog kojeg je Predrag Mijatović insistirao na Vukotićevom dolasku iz Budućnosti početkom godine. Nekadašnji igrač Podgoričana i Dinamo Zagreba pokazao je u Škotskoj kakav udarac ima.

Njegovim udarcem, crno-bijeli su u Edinburgu poveli 1:0 u revanšu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, smanjivši u ukupnom skoru zaostatak za Hibernijanom na 1:2.

