logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Partizanova golčina utišala Edinburg: Milan Vukotić pogodio sa više od 30 metara, evo zašto je Mijat htio baš njega

Partizanova golčina utišala Edinburg: Milan Vukotić pogodio sa više od 30 metara, evo zašto je Mijat htio baš njega

Autor Dragan Šutvić
0

Crnogorski vezista Milan Vukotić dao sjajan gol za Partizan protiv Hibernijana u Škotskoj.

Hibernijan Partizan gol Milana Vukotića Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbaleri Partizana poveli su u meču protiv Hibernijana u Škotskoj sjajnim golom crnogorskog veziste Milana Vukotića (22). Trčeći ka golu domaćina u Edinburgu, podigao je glavu i vidio prostor u koji bi mogao da šutne iako je bio udaljen više od 30 metara od golmana Džordana Smita.

Namjestio se Crnogorac, gađao snažno i zahvatio loptu tako da čuvar mreže domaćih nije mogao da je zaustavi. Odbila se o njegove rukavice i ušla u mrežu, na oduševljenje crno-bijelih i njihovih navijača na stadionu "Ister Roud".

Pogledajte Vukotićev gol protiv Hibernijana:

Milan Vukotić gol na Partizan Hibernijan
Izvor: YouTube/TV Arena sport

I ovaj potez je razlog zbog kojeg je Predrag Mijatović insistirao na Vukotićevom dolasku iz Budućnosti početkom godine. Nekadašnji igrač Podgoričana i Dinamo Zagreba pokazao je u Škotskoj kakav udarac ima.

Njegovim udarcem, crno-bijeli su u Edinburgu poveli 1:0 u revanšu 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu, smanjivši u ukupnom skoru zaostatak za Hibernijanom na 1:2.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hibernijan fudbal FK Partizan Milan Vukotić Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC