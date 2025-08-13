logo
UEFA žestoko kaznila Partizan

Nebojša Šatara
Ozbiljna kazna za Partizan zbog ponašanja navijača na evropskim mečevima ove sezone u Humskoj.

uefa kaznila fk partizan Izvor: MN PRESS

Disciplinska komisija UEFA kaznila je FK Partizan zbog ponašanja njegovih navijača na mečevima protiv Oleksandrije (4:0) i Hibernijana (0:2) u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Partizanu se na teret stavlja više stvari, od ubacivanja predmeta na teren, upotrebe pirotehničkih sredstava, upotrebe lasera, rasizma i spornih transparenata, kao i već standardno "blokiranje prolaza" na stadionu. Zbog toga je Partizan dobio novčanu kaznu, dok još više "boli" odluka da na narednoj utakmici trećina stadiona bude zatvorena. Evo i šta piše u odluci:

  • Partizan se novčano kažnjava sa 50.000 evra i djelimično se zatvara stadion Partizana (tj. ukupno 10.000 sjedišta, uključujući istočnu tribinu) na narednoj evropskoj utakmici zbog ubacivanja predmeta, kao i rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja svojih navijača.
  • Novčano se kažnjava Partizan sa 12.000 evra zbog blokiranja javnih prolaza.
  • Novčano se kažnjava Partizan sa 17.500 evra zbog prenošenja poruke koja nije primjerena sportskom događaju.
  • Novčano se kažnjava Partizan sa 8.000 evra zbog upotrebe lasera.
  • Novčano se kažnjava Partizan sa 2.750 evra zbog paljenja pirotehničkih sredstava.

Konkretno, ako Partizan prođe Hibernijan i izbori plej-of Lige konferencija - meč u Humskoj će morati da odigra pred djelimično praznim tribinama zbog ove kazne. Ako ne prođe, kazna se prenosi na narednu sezonu.

Ako prođe dalje, Partizan će igrati sa poraženim iz duela Legije iz Varšave i AEK-a iz Larnake (prvi meč 1:4).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:30
Partizan izgubio, Grobari pružaju podršku
Izvor: Kurir
(MONDO)

