"Plejboj" Radoslav sudi Partizanov meč godine: Zbog teniserke mu zamalo uništena karijera

Interesantna odluka UEFA da za arbitra meča Hibernijan - Partizan izabere sudiju koji je poznatiji po emotivnim vezama nego ičemu drugom.

Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia/Instagram/Screenshot

UEFA je delegirala bugarskog sudiju Radoslava Gidženova za revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija između Hibernijana i Partizana, saopšteno je na zvaničnom sajtu. U pitanju je arbitar kome je karijera umalo uništena zbog "privatnog života", pošto je u jednom trenutku u Bugarskoj novinske stupce punio zbog veze sa kontroverznom teniserkom Elicom Kostovom.

Nije ona mnogo ni igrala tenis, zapravo je poznatija po modelingu i svojoj atraktivnosti, tako da nije dugo trebalo da mu zbog Elice mediji "prišiju" nadimak "Plejboj sudija". Pogledajte i zbog čega:

Njemu će pomagati njegove kolege Miroslav Maksimov i Petar Mitrev, četvrti sudija je Volen Činkov, dok je ovoga puta odlučeno da i u VAR sobi sjede sudije iz Bugarske. Biće to Nikola Popov i Dimitar Dimitrov, što je razlika u odnosu na prvi meč sa Škotima kada je potpuno neočekivano takvo povjerenje ukazano arbitrima iz Engleske.

Upravo je u VAR sobi možda i odlučena utakmica, jer je Partizan ostao rano sa desetoricom igrača, nakon čega je Hibernijan mnogo lakše ulazio u šanse i slavio 2:0.

Može li Partizan do preokreta u Škotskoj?

Partizanova "utakmica sezone" igra se u četvrtak u Edinburgu od 21 čas, a trener Srđan Blagojević imaće najteži zadatak do sada. Partizan mora da se vrati iz minusa od dva gola, a ako nešto uliva samopouzdanje onda je to gostovanje u Poljskoj, protiv Oleksandrije, kada su crno-bijeli odigrali maestralno i pokazali da mogu da budu opasni i van svog stadiona.

Takav model igre probaće da primijene i protiv Hibernijana koji dobro zna da ne smije da potcjenjuje mladost crno-bijelih, pošto bi baš ta neustrašivost mogla da bude "iks" faktor.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:32 Grobari, šetalica, koreografija, Partizan, Hibernijan Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)