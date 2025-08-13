Interesantna odluka UEFA da za arbitra meča Hibernijan - Partizan izabere sudiju koji je poznatiji po emotivnim vezama nego ičemu drugom.
UEFA je delegirala bugarskog sudiju Radoslava Gidženova za revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija između Hibernijana i Partizana, saopšteno je na zvaničnom sajtu. U pitanju je arbitar kome je karijera umalo uništena zbog "privatnog života", pošto je u jednom trenutku u Bugarskoj novinske stupce punio zbog veze sa kontroverznom teniserkom Elicom Kostovom.
Nije ona mnogo ni igrala tenis, zapravo je poznatija po modelingu i svojoj atraktivnosti, tako da nije dugo trebalo da mu zbog Elice mediji "prišiju" nadimak "Plejboj sudija". Pogledajte i zbog čega:
"Plejboj" Radoslav sudi Partizanov meč godine: Zbog teniserke mu zamalo uništena karijera
Njemu će pomagati njegove kolege Miroslav Maksimov i Petar Mitrev, četvrti sudija je Volen Činkov, dok je ovoga puta odlučeno da i u VAR sobi sjede sudije iz Bugarske. Biće to Nikola Popov i Dimitar Dimitrov, što je razlika u odnosu na prvi meč sa Škotima kada je potpuno neočekivano takvo povjerenje ukazano arbitrima iz Engleske.
Upravo je u VAR sobi možda i odlučena utakmica, jer je Partizan ostao rano sa desetoricom igrača, nakon čega je Hibernijan mnogo lakše ulazio u šanse i slavio 2:0.
Može li Partizan do preokreta u Škotskoj?
Partizanova "utakmica sezone" igra se u četvrtak u Edinburgu od 21 čas, a trener Srđan Blagojević imaće najteži zadatak do sada. Partizan mora da se vrati iz minusa od dva gola, a ako nešto uliva samopouzdanje onda je to gostovanje u Poljskoj, protiv Oleksandrije, kada su crno-bijeli odigrali maestralno i pokazali da mogu da budu opasni i van svog stadiona.
Takav model igre probaće da primijene i protiv Hibernijana koji dobro zna da ne smije da potcjenjuje mladost crno-bijelih, pošto bi baš ta neustrašivost mogla da bude "iks" faktor.
