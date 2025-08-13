logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Plejboj" Radoslav sudi Partizanov meč godine: Zbog teniserke mu zamalo uništena karijera

"Plejboj" Radoslav sudi Partizanov meč godine: Zbog teniserke mu zamalo uništena karijera

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Interesantna odluka UEFA da za arbitra meča Hibernijan - Partizan izabere sudiju koji je poznatiji po emotivnim vezama nego ičemu drugom.

plejboj sudija radoslav gidzenov sudi partizanu Izvor: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / Profimedia/Instagram/Screenshot

UEFA je delegirala bugarskog sudiju Radoslava Gidženova za revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija između Hibernijana i Partizana, saopšteno je na zvaničnom sajtu. U pitanju je arbitar kome je karijera umalo uništena zbog "privatnog života", pošto je u jednom trenutku u Bugarskoj novinske stupce punio zbog veze sa kontroverznom teniserkom Elicom Kostovom.

Nije ona mnogo ni igrala tenis, zapravo je poznatija po modelingu i svojoj atraktivnosti, tako da nije dugo trebalo da mu zbog Elice mediji "prišiju" nadimak "Plejboj sudija". Pogledajte i zbog čega:

Njemu će pomagati njegove kolege Miroslav Maksimov i Petar Mitrev, četvrti sudija je Volen Činkov, dok je ovoga puta odlučeno da i u VAR sobi sjede sudije iz Bugarske. Biće to Nikola Popov i Dimitar Dimitrov, što je razlika u odnosu na prvi meč sa Škotima kada je potpuno neočekivano takvo povjerenje ukazano arbitrima iz Engleske.

Upravo je u VAR sobi možda i odlučena utakmica, jer je Partizan ostao rano sa desetoricom igrača, nakon čega je Hibernijan mnogo lakše ulazio u šanse i slavio 2:0.

Može li Partizan do preokreta u Škotskoj?

Partizanova "utakmica sezone" igra se u četvrtak u Edinburgu od 21 čas, a trener Srđan Blagojević imaće najteži zadatak do sada. Partizan mora da se vrati iz minusa od dva gola, a ako nešto uliva samopouzdanje onda je to gostovanje u Poljskoj, protiv Oleksandrije, kada su crno-bijeli odigrali maestralno i pokazali da mogu da budu opasni i van svog stadiona.

Takav model igre probaće da primijene i protiv Hibernijana koji dobro zna da ne smije da potcjenjuje mladost crno-bijelih, pošto bi baš ta neustrašivost mogla da bude "iks" faktor.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:32
Grobari, šetalica, koreografija, Partizan, Hibernijan
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

sudija FK Partizan Hibernijan Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC