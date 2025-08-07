Partizanov košmar od pet minuta: Umjesto velike radosti Grobara, Škot ih provocirao pred Jugom

"Rolerkoster" u Humskoj - umjesto da je Partizan poveo, ostao je sa igračem manje, a onda je Hibernijan poveo. Napadač škotskog kluba Martin Bojl provocirao Grobare poslije gola

Izvor: MN PRESS

Partizanov košmar u meču protiv Hibernijana počeo je na isteku 34. minuta, kada je Crnogorac Milan Vukotić šutirao iz kaznenog prostora, ali nije to uradio kako je htio. Škoti su odmah krenuli ka Partizanovom golu, a u pokušaju da spriječi kontranapad defanzivac crno-bijelih Vukašin Đurđević dobio je crveni karton.

Srušio je 21-godišnji Beograđanin "devetku" Hibernijana Kirona Bouvija, a malteški sudija Filip Faruđa pokazao je Đurđeviću drugi žuti karton. Pod utiskom tog trenutka, crno-bijeli su vidno pali i posljedica je bio gol gostiju. Martin Bojl bio je strijelac poslije kornera u 40. minutu, a onda je provocirao Grobare ispred južne tribine, slaveći gol nesportski, zbog čega je ispraćen zvižducima u svlačionici.

Uzdrman je bio Partizan do poluvremena, Hibernijan je imao još dvije velike šanse, a trener crno-bijelih Srđan Blagojević je u poluvremenu napravio prinudnu izmjenu, ubacivši štopera Stefana Milića umjesto napadača Demba Seka.

Pogledajte kako je Partizan propustio ogromnu šansu, pa ostao sa igračem manje:

Vukašin Đurđević crveni karton na Partizan Hibernijan Izvor: YouTube/TV Arena sport

Ovako je nakon toga Hibernijan poveo: