UŽIVO Partizan - Hibernijan: Crno-bijeli gube, muk u Humskoj!

21 : 51 Poluvrijeme: Partizan - Hibernijan 0:1 Trifunović je krenuo ka golu Hibernijana, ali je Smit imao jak posao. Navijači Hibernijana pjevaju, bez obzira na to što se navijači Partizana trude da održe atmosferu. U završnici je u potpunosti pala snaga igrača Partizana, dobro će im doći pauza.

21 : 47 45' - Tri minuta nadoknade Crno-bijeli se trude, tražili su i penal, ali je Jovan Milošević koristio ruke i samim tim nije bilo prilike da se penal dosudi crno-bijelima.

21 : 42 39- GOOOOL! Partizan - Hibernijan 0:1 Hibernijan je imao udarac iz ugla, lopta je došla do Bojla na drugoj stativi, a on matira Miloševića za vođstvo gostiju.

21 : 36 34' - Velika šansa za Partizan i crveni karton Đurđević je dobio crveni karton

21 : 35 29' - Žuti karton i za Partizan Đurđević je dobio Žuti karton zbog starta s leđa Mekgratom. Ljekari su ponovo morali da reaguju.

21 : 30 27' - Nešto duži prekid Hibernijan je poveo napad, ali ta lopta gotovo da nije prešla polovinu terena. Dodavali su se igrači gostiju, ali nisu uspjeli da izgrade bilo kakvu bolju šansu i loptu su poslali u aut. Bojl je ostao da leži na travi, a ljekari mu u kazuju pomoć - čini se da je to zbog udarca u rebro.

21 : 23 22' - Đurđević van terena Hibernijan je imao šansu, a onda je Đurđević imao problem sa posjekotinom poslije duela i zbog toga je morao da napusti teren kako bi se sanirala rana.

21 : 17 15' - Velika prilika za crno-bijele Vukotić je pronašao Trifunovića koji je vrlo brzo šutirao pravo u Smita na golu. Uspio je golman Hibernijana da odbrani, ali je to bio korner za crno-bijele. Poslije kornera, Jurčević je pokušao, ali je bio izblokiran.

21 : 17 12' - Slobodan udarac za Hibernijan Megrat je uputio brzu i jaku loptu, ali je Milošević bio fenomenalan na golu. Bilo je to iz ponovljenog slobodnog udarca za Hibernijan.

21 : 09 6' - Propuštena prilika Sek je imao priliku tik ispred gola Hibernijana, ali je tu loptu uputio toliko loše i toliko daleko, da nije bilo nikakve šanse da crno-bijeli povedu.

21 : 06 4' - Prilika na obje strane Milošević je odbranio pokušaj Hibernijana, doduše ta lopta je bila slaba i nije mnogo mnogla da ugrozi crno-bijele, ali Milošević je pokazao da je fokusiran. Na drugoj strani, Ugrešić je poveo napad, dodao Trifunoviću na drugoj strani, ali nije bilo gola.

20 : 58 Poznat Partizanov rival AEK iz Larnake sa ubjedljivih 4:1 savladao je Legiju u prvom meču, pa će po svemu sudeći u plej-of Lige Evrope, dok će poljski klub na megdan Partizanu, ukoliko crno-bijeli eliminišu Hibernijan

20 : 52 Sve je crno-bijelo, navijači došli da podrže klince Nešto što za Partizan nije bilo karakteristično u posljednje vrijeme, čak i neočekivano bile su pune tribine na stadionu JNA. Sad je to realnost Parnog valjka, navijači - stari i mladi - odlučili su da podrže igrače, a naročito Partizanove "bebe" koje se sjajno bore u svakom meču. Izvor: MONDO/Nikola Lalović

20 : 21 Navijači Hibernijana "obojili" Beograd u zeleno Prije početka utakmice navijači Hibernijana viđeni su u centru Beograda gdje su u baštama kafića napravili žurku na otvorenom The Hibs are here pic.twitter.com/zYK0isNMXr — Hibernian Football Club (@HibernianFC)August 7, 2025

20 : 00 Evo i sastava Partizan: M. Milošević, Roganović, Simić, Đurđević, Jurčević, Dragojević, Ugrešić, Vukotić, Sek, Trifunović, J. Milošević. Hibernijan: Smit, O'Hara, Buširi, Iredejl, Obita, Keden, Levit, Maligan, Bojl, Boubi, MekGrat.

19 : 55 Dejvid Grej: Očekujem neprijateljsko okruženje "Očekujem težak test i neprijateljsko okruženje. Sa nivoom igre koji smo imali u posljednje tri utakmice, igrači bi trebalo da idu tamo puni samopouzdanja. Zaista se radujemo izazovu, biće to težak test, onaj kakav neki igrači nisu imali ranije, ali ćemo se pobrinuti da budu spremni", rekao je trener Hibernijana.