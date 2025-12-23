Pariz - Crvena zvezda, uživo: Kakva je igra, rezultat je dobar

22 : 02 Drugo poluvrijeme! Nije dobro... 59:48 Nije moglo gore da počne za Zvezdum poentirali su redom igrači Pariza za 56:46. Kalinić je poslije više od dva minuta poentirao za 56:48, ali je Hifi dao trojku za 59:48.

21 : 59 Trener je jasan "Rezultat je savršen kako igramo", rekao je pred početak drugog poluvremena Saša Obradović.

21 : 59 Lista strijelaca PARIZ; Hifi 9 (3as), Kavalije 4, Robinson 9 (4as), Erera, Roden 3, Stivens 8, Dokosi 2, Faje 6, Morgan 3, Mbaje 2, Ouatara 3, Vilis 2 CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 7, Miljenović, Grejem, Batler 9 (3as), Davidovac 2, Kalinić 5 (3as), Izundu 2, Motiejunas 6, Nvora, Odželej (3sk), Moneke 15 (6sk, 4as), Jago

21 : 58 Šta su problemi? Sa 11 izgubljenih lopti Zvezda ne može da se nada boljem. Takođe ni odbrana koja primi 51 poen ne može da se nada pobjedi. Moraće bolje u drugom dijelu.

21 : 40 KRAJ PRVOG POLUVREMENA: Vodi Pariz 51:46 Sa penala je smanjio Kalinić na 48:41, a poslije tehničke za Stivensa je 48:42. Nova trojka preko Morgana za Pariz (51:42), ali je to anulirao dvojkom uz faul Džared Batler - 51:45. Posljednji napad imala je Zvezda i poslije faula nad Kodijem Milerom-Mekintajerom sada je 51:46.

21 : 33 18. minut: Nije dobro... 48:39 Teška trojka preko ruke Kodija Milera-Mekintajera, a onda odmah prima Zvezda poene za 46:39. Zatim gubi loptu Zvezde i Outara srećom promašuje trojku. Ipak poentira Robinson...

21 : 32 TAJMAUT! Nvora se u kontri zakucao u rivala, a poslije poena Robinsona za 44:36 idemo na tajmaut Obradovića.

21 : 28 16. minut: Prišla je Zvezda - 41:36 Kavalije poentira ispod koša, ali Moneke to odmah vraća - 39:32. Moneke jedva puta fauliran ispod koša i poentirao je - 39:36. Provukao je pas do Dokosija za 41:36.

21 : 24 14. minut: Evo i Kodija! 37:30 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Dobra odabrana Zvezde. a onda je Batler poentirao. ipak Hifi je dao trojku za 35:24. Batler je nastavio da šutira i dao je trojku - 35:27. Trojka Kodija Milera, Mekintajera, prvi poeni - 37:30.

21 : 15 DRUGA ČETVRTINA: Diše Zvezda - 32:22 Raste prednost Pariza na startu i poslije penala je 32:18, ali je Moneke poentirao ispod koša, a onda je Batler poentirao u kontri.

21 : 12 KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Pariz 28:18 Stivens je sam u uglu dao trojku za 26:18, a tajmaut je pozvao Saša Obradović. Uspjela je Zvezda da preko Grejema dobije bacanja, ali je on promašio oba. Izundu je zatim napravio faul i na odmor se ide sa 28:18 za Pariz.

21 : 03 9. minut: Grejem loš... 21:18 Kalinić odmah vraća trojku, ali je Outara dao novu trojku - 20:16. Kalinić je izgubio loptu, a Devonte Grejem je napravio grešku u koracima. Grejem je odlomio tablu trojkom, ali je Davidovac uhvatio loptu i poentirao - 21:18.

20 : 59 7. minut: Pršte trojke - 17:13 Odmah je tri poena dao Pariz iz tajmauta za 12:11, ali je Moneke poentirao odmah nakon toga za 13:12. Promašio je Kodi Miler-Mekintajer trojku, a Roden je pogodio trojku preko Kalinića za 17:13.

20 : 57 TAJMAUT! Zvezda vodi 11:9 Laki poeni za Motiejunasa ispod koša za 9:9, a onda Izundu dodaje poene za 11:9.

20 : 57 4. minut: Moneke ne da! 9:7 Izvor: MN PRESS Stivens svoju drugu trojku pogađa za 5:2, a Motiejunas poentira iz reketa za 5:4. Hifi je poentirao uz faul za 7:4. Poslije novih poena sa penala je 9:4. Čima Moneke je pogodio trojku da vrati svoj tim.

20 : 49 2. minut: Polako je krenulo, 2:2 Motiejunas daje prve poene, a onda se Zvezda brani. Poslije promašaja Stivensa Moneke gubi loptu. Hifi je nabacio ali up Fajeu - 2:2.

20 : 44 POČINJE! Ovo je petorka Zvezde Mekintajer, Kalinić, Nvora, Moneke i Motiejunas kreću. Dosta visoka petorka!

20 : 44 U Parizu gledamo lajt-šou Prvo je nastupao hor, sada se uz lajt-šou ekipe spremaju da izađu na teren....

19 : 10 Moneke crtao akciju Mekintajeru Pogledajte 00:28 Moneke crta akciju Mekintajeru na treningu Zvezde Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Na treningu uoči meča sa Parizom viđena je i jedna zanimljiva situacija kada je Moneke crtao akciju sa Mekintajerom.

19 : 09 Obradović oprezan Saša Obradović je oprezan pred okršaj sa Parizom, posebno zbog skraćene rotacija i svih problema koje ima sa povredama. Možda će vas zanimati Košarka | 22.12.2025. Evo šta je s Riverom, Bolombojem i Karterom: Saša Obradović rekao kad se vraćaju u Zvezdu