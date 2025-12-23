Pariz - Crvena zvezda, uživo: Kakva je igra, rezultat je dobar

Crvena zvezda gostuje Parizu u Evroligi i pokušaće da dođe do gostujuće pobjede.
Crvena zvezda gostuje Parizu i pokušaće da dođe do pobjede u Evroligi. Biće ovo treći međusobni okršaj ova dva tima u elitnom takmičenju i u oba dosadašnja duela je slavila srpska ekipa.
Drugo poluvrijeme! Nije dobro... 59:48
Nije moglo gore da počne za Zvezdum poentirali su redom igrači Pariza za 56:46. Kalinić je poslije više od dva minuta poentirao za 56:48, ali je Hifi dao trojku za 59:48.
Trener je jasan
"Rezultat je savršen kako igramo", rekao je pred početak drugog poluvremena Saša Obradović.
Lista strijelaca
PARIZ; Hifi 9 (3as), Kavalije 4, Robinson 9 (4as), Erera, Roden 3, Stivens 8, Dokosi 2, Faje 6, Morgan 3, Mbaje 2, Ouatara 3, Vilis 2
CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 7, Miljenović, Grejem, Batler 9 (3as), Davidovac 2, Kalinić 5 (3as), Izundu 2, Motiejunas 6, Nvora, Odželej (3sk), Moneke 15 (6sk, 4as), Jago
Šta su problemi?
Sa 11 izgubljenih lopti Zvezda ne može da se nada boljem. Takođe ni odbrana koja primi 51 poen ne može da se nada pobjedi. Moraće bolje u drugom dijelu.
KRAJ PRVOG POLUVREMENA: Vodi Pariz 51:46
Sa penala je smanjio Kalinić na 48:41, a poslije tehničke za Stivensa je 48:42. Nova trojka preko Morgana za Pariz (51:42), ali je to anulirao dvojkom uz faul Džared Batler - 51:45.
Posljednji napad imala je Zvezda i poslije faula nad Kodijem Milerom-Mekintajerom sada je 51:46.
18. minut: Nije dobro... 48:39
Teška trojka preko ruke Kodija Milera-Mekintajera, a onda odmah prima Zvezda poene za 46:39. Zatim gubi loptu Zvezde i Outara srećom promašuje trojku. Ipak poentira Robinson...
TAJMAUT!
Nvora se u kontri zakucao u rivala, a poslije poena Robinsona za 44:36 idemo na tajmaut Obradovića.
16. minut: Prišla je Zvezda - 41:36
Kavalije poentira ispod koša, ali Moneke to odmah vraća - 39:32. Moneke jedva puta fauliran ispod koša i poentirao je - 39:36. Provukao je pas do Dokosija za 41:36.
14. minut: Evo i Kodija! 37:30Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved
Dobra odabrana Zvezde. a onda je Batler poentirao. ipak Hifi je dao trojku za 35:24. Batler je nastavio da šutira i dao je trojku - 35:27. Trojka Kodija Milera, Mekintajera, prvi poeni - 37:30.
DRUGA ČETVRTINA: Diše Zvezda - 32:22
Raste prednost Pariza na startu i poslije penala je 32:18, ali je Moneke poentirao ispod koša, a onda je Batler poentirao u kontri.
KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Pariz 28:18
Stivens je sam u uglu dao trojku za 26:18, a tajmaut je pozvao Saša Obradović. Uspjela je Zvezda da preko Grejema dobije bacanja, ali je on promašio oba. Izundu je zatim napravio faul i na odmor se ide sa 28:18 za Pariz.
9. minut: Grejem loš... 21:18
Kalinić odmah vraća trojku, ali je Outara dao novu trojku - 20:16. Kalinić je izgubio loptu, a Devonte Grejem je napravio grešku u koracima. Grejem je odlomio tablu trojkom, ali je Davidovac uhvatio loptu i poentirao - 21:18.
7. minut: Pršte trojke - 17:13
Odmah je tri poena dao Pariz iz tajmauta za 12:11, ali je Moneke poentirao odmah nakon toga za 13:12. Promašio je Kodi Miler-Mekintajer trojku, a Roden je pogodio trojku preko Kalinića za 17:13.
TAJMAUT! Zvezda vodi 11:9
Laki poeni za Motiejunasa ispod koša za 9:9, a onda Izundu dodaje poene za 11:9.
4. minut: Moneke ne da! 9:7Izvor: MN PRESS
Stivens svoju drugu trojku pogađa za 5:2, a Motiejunas poentira iz reketa za 5:4. Hifi je poentirao uz faul za 7:4. Poslije novih poena sa penala je 9:4. Čima Moneke je pogodio trojku da vrati svoj tim.
2. minut: Polako je krenulo, 2:2
Motiejunas daje prve poene, a onda se Zvezda brani. Poslije promašaja Stivensa Moneke gubi loptu. Hifi je nabacio ali up Fajeu - 2:2.
POČINJE! Ovo je petorka Zvezde
Mekintajer, Kalinić, Nvora, Moneke i Motiejunas kreću. Dosta visoka petorka!
U Parizu gledamo lajt-šou
Prvo je nastupao hor, sada se uz lajt-šou ekipe spremaju da izađu na teren....
Ekipa je na terenu
Stigao je tim
Moneke crtao akciju Mekintajeru
Na treningu uoči meča sa Parizom viđena je i jedna zanimljiva situacija kada je Moneke crtao akciju sa Mekintajerom.
Obradović oprezan
Saša Obradović je oprezan pred okršaj sa Parizom, posebno zbog skraćene rotacija i svih problema koje ima sa povredama.
Dobro došli
