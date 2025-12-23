logo
Pariz - Crvena zvezda, uživo: Kakva je igra, rezultat je dobar

Crvena zvezda gostuje Parizu u Evroligi i pokušaće da dođe do gostujuće pobjede.

Crvena zvezda gostuje Parizu i pokušaće da dođe do pobjede u Evroligi. Biće ovo treći međusobni okršaj ova dva tima u elitnom takmičenju i u oba dosadašnja duela je slavila srpska ekipa.

Dešavanja sa meča pratite na MONDU.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
22:02

Drugo poluvrijeme! Nije dobro... 59:48

Nije moglo gore da počne za Zvezdum poentirali su redom igrači Pariza za 56:46. Kalinić je poslije više od dva minuta poentirao za 56:48, ali je Hifi dao trojku za 59:48.

21:59

Trener je jasan

"Rezultat je savršen kako igramo", rekao je pred početak drugog poluvremena Saša Obradović.

21:59

Lista strijelaca

PARIZ; Hifi 9 (3as), Kavalije 4, Robinson 9 (4as), Erera, Roden 3, Stivens 8, Dokosi 2, Faje 6, Morgan 3, Mbaje 2, Ouatara 3, Vilis 2

CRVENA ZVEZDA: Miler-Mekintajer 7, Miljenović, Grejem, Batler 9 (3as), Davidovac 2, Kalinić 5 (3as), Izundu 2, Motiejunas 6, Nvora, Odželej (3sk), Moneke 15 (6sk, 4as), Jago

21:58

Šta su problemi?

Sa 11 izgubljenih lopti Zvezda ne može da se nada boljem. Takođe ni odbrana koja primi 51 poen ne može da se nada pobjedi. Moraće bolje u drugom dijelu.

21:40

KRAJ PRVOG POLUVREMENA: Vodi Pariz 51:46

Sa penala je smanjio Kalinić na 48:41, a poslije tehničke za Stivensa je 48:42. Nova trojka preko Morgana za Pariz (51:42), ali je to anulirao dvojkom uz faul Džared Batler - 51:45.

Posljednji napad imala je Zvezda i poslije faula nad Kodijem Milerom-Mekintajerom sada je 51:46.

21:33

18. minut: Nije dobro... 48:39

Teška trojka preko ruke Kodija Milera-Mekintajera, a onda odmah prima Zvezda poene za 46:39. Zatim gubi loptu Zvezde i Outara srećom promašuje trojku. Ipak poentira Robinson...

21:32

TAJMAUT!

Nvora se u kontri zakucao u rivala, a poslije poena Robinsona za 44:36 idemo na tajmaut Obradovića.

21:28

16. minut: Prišla je Zvezda - 41:36

Kavalije poentira ispod koša, ali Moneke to odmah vraća - 39:32. Moneke jedva puta fauliran ispod koša i poentirao je - 39:36. Provukao je pas do Dokosija za 41:36.

21:24

14. minut: Evo i Kodija! 37:30

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

  Dobra odabrana Zvezde. a onda je Batler poentirao. ipak Hifi je dao trojku za 35:24. Batler je nastavio da šutira i dao je trojku - 35:27. Trojka Kodija Milera, Mekintajera, prvi poeni - 37:30.

21:15

DRUGA ČETVRTINA: Diše Zvezda - 32:22

Raste prednost Pariza na startu i poslije penala je 32:18, ali je Moneke poentirao ispod koša, a onda je Batler poentirao u kontri.

21:12

KRAJ PRVE ČETVRTINE: Vodi Pariz 28:18

Stivens je sam u uglu dao trojku za 26:18, a tajmaut je pozvao Saša Obradović. Uspjela je Zvezda da preko Grejema dobije bacanja, ali je on promašio oba. Izundu je zatim napravio faul i na odmor se ide sa 28:18 za Pariz.

21:03

9. minut: Grejem loš... 21:18

Kalinić odmah vraća trojku, ali je Outara dao novu trojku - 20:16. Kalinić je izgubio loptu, a Devonte Grejem je napravio grešku u koracima. Grejem je odlomio tablu trojkom, ali je Davidovac uhvatio loptu i poentirao - 21:18.

20:59

7. minut: Pršte trojke - 17:13

Odmah je tri poena dao Pariz iz tajmauta za 12:11, ali je Moneke poentirao odmah nakon toga za 13:12. Promašio je Kodi Miler-Mekintajer trojku, a Roden je pogodio trojku preko Kalinića za 17:13.

20:57

TAJMAUT! Zvezda vodi 11:9

Laki poeni za Motiejunasa ispod koša za 9:9, a onda Izundu dodaje poene za 11:9.

20:57

4. minut: Moneke ne da! 9:7

Izvor: MN PRESS

  Stivens svoju drugu trojku pogađa za 5:2, a Motiejunas poentira iz reketa za 5:4. Hifi je poentirao uz faul za 7:4. Poslije novih poena sa penala je 9:4. Čima Moneke je pogodio trojku da vrati svoj tim.

20:49

2. minut: Polako je krenulo, 2:2

Motiejunas daje prve poene, a onda se Zvezda brani. Poslije promašaja Stivensa Moneke gubi loptu. Hifi je nabacio ali up Fajeu - 2:2.

20:44

POČINJE! Ovo je petorka Zvezde

Mekintajer, Kalinić, Nvora, Moneke i Motiejunas kreću. Dosta visoka petorka!

20:44

U Parizu gledamo lajt-šou

Prvo je nastupao hor, sada se uz lajt-šou ekipe spremaju da izađu na teren....

20:32

Ekipa je na terenu

19:43

Stigao je tim

19:10

Moneke crtao akciju Mekintajeru

Pogledajte

00:28
Moneke crta akciju Mekintajeru na treningu Zvezde
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

  Na treningu uoči meča sa Parizom viđena je i jedna zanimljiva situacija kada je Moneke crtao akciju sa Mekintajerom.

19:09

Obradović oprezan

Saša Obradović je oprezan pred okršaj sa Parizom, posebno zbog skraćene rotacija i svih problema koje ima sa povredama.

19:09

Dobro došli

Dobro došli u MONDO lajv, budite uz nas i pratite dešavanja sa meča.

Najnovije