Evo šta je s Riverom, Bolombojem i Karterom: Saša Obradović rekao kad se vraćaju u Zvezdu

Trener Crvene zvezde Saša Obradović o statusu povrijeđenih igrača - Riveru, Bolomboju, Karteru i Dobriću.

Saša Obradović je pred gostovanje Crvene zvezde protiv Pariza (utorak, 20.45) rekao da je neophodno da njegova ekipa ima koncentraciju svih 40 minuta, pošto se radi o veoma agresivnoj ekipi - kako u napadu tako i u odbrani - pa je zato jedna od najneprijatnijih ekipa u Evroligi.

"Malo smo u problemu zbog energetskog stanja. Znamo kakve utakmice idu, januar je težak, moramo da se bavimo i oporavkom i pripremom rivala, posebno Pariz koji igra baš fizički", rekao je Obradović i nagovijestio da se Dobrić prvi vraća.

Takođe, iznio je nove informacije o povredi Rivera i Bolomboja koji su neophodni Zvezdi u što skorije vrijeme jer je upravo na mjestu "petice" najmanje igrača u rotaciji: "Dobro je da su Rivero i Dobrić počeli da treniraju, pre će Dobrić da se vrati. Rivero je počeo sa svim tim aktivnostima, kad dođe Bolomboj - vidjećemo kako će dalje ići proces i kad će ući u timski trening. Da vidimo reakciju. Bolomboj dolazi sljedeće nedelje", rekao je Saša Obradović pred meč u Parizu.

Kakva je situacija sa Tajsonom Karterom? Imao je plućnu emboliju zbog koje je hospitalizovan u Španiji: "To je još neizvjesno, mislim da će isto da dođe i da ćemo imati neku sliku o njemu, vrlo je neprecizna prognoza. Znamo kakva je bolest i kako se to liječi i ne liječi", dodao je trener Zvezde.

Što se tiče pouka iz meča protiv Virtusa, Obradović ističe da je raspoloženje svakako dobro jer je Zvezda pobijedila, ali da moraju svi da budu svjesni da su sada i drugi timovi bolje skautirali Crvenu zvezdu i da na to se treba fokusirati.

"Sad u priči sa Batlerom i Nvorom, to su neke stvari... Individualno su oni jaki igrači, ali imamo i timske zahtjeve, da imamo balans između unutrašnje i spoljašnje igre. Tu je bitan i ekstra pas, treba vremena za to, neko za to nije možda učen da to radi - onda se dešavaju nerezonske lopte i šutevi. Ne možeš sve da iskontrolišeš i oni ne mogu u okviru toga možda da funkcionišu", rekao je Obradović čiju cijelu izjavu poslušajte ispod.

Podsjetimo, Pariz je na 18. mjestu Evrolige sa skoro 5-12, dok je Crvena zvezda trenutno na 10-7.

