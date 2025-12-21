"Htio sam u Partizan, da osvojim Evrokup sa Željkom": Ljubimac navijača Zvezde šokirao izjavom

Iako je bio omiljen među navijačima Crvene zvezde, američki bek Bili Beron želio je da osvoji Evrokup sa Partizanom, u prvoj sezoni drugog mandata Željka Obradovića.

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Bili Beron volio bi da se vrati u Beograd i prisustvuje nekom od mečeva crveno-bijelih, baš kao što je to prije nekoliko dana bio slučaj sa Kvinsijem Milerom, iako je tokom igračke karijere želio da obuče dres Partizana! Zapravo, američki košarkaš je nakon igranja za Zvezdu maštao o osvajanju evropskog trofeja sa crno-bijelima.

Sve se događalo u veoma specifičnom trenutku njegove karijere. bio je igrač Zenita iz Sankt Peterburga u trenutku kada su ruski klubovi naišli na veliki problem i suočili se sa odlaskom svih stranaca zbog izbacivanja iz evropskih takmičenja. Beron je tada saznao da je Partizan zainteresovan da preuzme njegov ugovor od ruskog tima.

"Sjećam se da je izbio rat u Rusiji, bilo je slično kao koronavirus... Trebalo je da igramo sa Barselonom i svi su pričali o tome kako smo na putu da osvojimo Evroligu, a sutradan svi stranci sjede kod mene u kući i pričaju kako treba što prije otići iz Rusije. Mislio sam da ću igrati za Zenit do kraja karijere, sve je bilo dobro, igrao sam super i imali šansu za osvajanje Evrolige... Odjednom se postavlja toliko pitanja i iz Sankt Peterburga odlazim u Finsku na aerodromu dobijam poziv i javljaju mi da Partizan hoće da preuzme moj ugovor. Agent me je pitao da li si zainteresovan? Rekao sam, naravno da sam zainteresovan. Želim da igram košarku. Želim. Pored toga, imam porodicu koju moram da izdržavam. Naravno. Ako mogu da igram košarku i ako mogu da zaradim, a oni mogu odmah da preuzmu moj ugovor, jer u tom trenutku sam na aerodromu u Finskoj da letim kući i da budem u fazonu, ne znam šta ću da radim, a ne znam ni da li se vraćam u Zenit, a imam porodičnu podršku i zarađujem solidnu količinu novca", poručio je Beron u podkastu "Floutkast".

Partizan se tada takmičio u Evrokupu, a Bili Beron je razmišljao kako bi bilo dobro za njegovu karijeru da timu Željka Obradovića pomogne na putu do titule i povratka u Evroligu. Partizan te sezone nije uspio da stigne do kraja u Evrokupu, a Beron nije stigao u Beograd, iako je imao želju.

"Dakle, želiš da zaradiš taj novac i želiš da igraš košarku i želio sam da unaprijedim svoju karijeru. Pa sam razmišljao, čovječe, ako mogu da pomognem Partizanu da osvoji Evrokup i ode u Evroligu, to bi vjerovatno bilo prilično dobro za moju karijeru. Pa sam rekao, da, otvoren sam za to. Ali onda je on, znate, Miško mi se javio i u osnovi rekao da me Zenit neće pustiti. Nije se radilo o izdaji Crvene zvezde, već o tome, hej, moram da nastavim da igram košarku i očigledno, znate, da zarađujem novac", kaže Amerikanac.

Iako je razgovarao sa Željkom Obradovićem o dolasku u Partizan, agent Miško Ražnatović mu je objasnio da to neće biti moguće. Ruski tim nije bio zainteresovan da mu ispuni želju i omogući mu povratak u glavni grad Srbije.

"Bilo je, ne šalim se, bilo je oko 10 minuta. Bilo je kao, bukvalno sam na aerodromu, spremam se da se ukrcam u avion za Majami. Iz Finske, iz Helsinkija. Pitao je, da li si zainteresovan? Da, zainteresovan sam. Pozvao me je Miško za, otprilike, 10 minuta i rekao, Zenit te neće pustiti", otkrio je Bili Beron.

Američki košarkaš je čitavu profesionalnu karijeru proveo u evropskoj košarci, a tokom deset godina aktivnog igranja nastupao je za Lijetuvos Ritas, Šarloa, Mursiju, Eskišehir, Crvenu zvezdu, Zenit i Olimpiju iz Milana. Sa Crvenom zvezdom je tokom dvije sezone osvojio ABA Superkup, ABA ligu i Košarkašku ligu Srbije, a u oba ligaška takmičenja bio je MVP finalne serije.