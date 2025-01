Bili Beron umalo u Partizanu poslije Zvezde: "Neće biti dobro primljeno, ali ako će platiti moj ugovor"

Ljubimac navijača Crvene zvezde bio nadomak selidbe u Partizan i prvi put javno govorio o tome.

Izvor: MN PRESS

Američki šuter Bili Beron (34) završio je karijeru prošle godine nakon niza problema sa povredama i dugo će ostati upamćen među navijačima Zvezde. Bio je jedan od najboljih košgetera u novijoj istoriji crveno-bijelih, a posebno se pamti 2019. i njegov koš poslije koraka, neregularan, ali ipak priznat i to za titulu prvaka Srbije protiv Partizana.

Nakon toga, Beron je dobro "unovčio" dobre partije za Zvezdu kada je 2020. potpisao za Zenit, a dvije godine poslije toga bio je član Armanija. Ipak, sezone nakon odlaska u Beogradu provodio je često na rehabilitacijama, a sigurno bi filmski obrt bio da se vratio u Srbiju, u Beograd, ali u Partizan.

Opisujući scenu iz 2022. godine nakon svog odlaska iz Zeznita, Beron je u intervjuu za "Sportal" naveo kako i kada ga je Partizan pozvao.

"Stvari su išle veoma dobro što se tiče košarke. Da je Crvena zvezda došla i ponudila mi nešto, to bi bila drugačija priča, ali imao sam namjeru da ostanem u Zenitu možda do kraja karijere. Sada, pokušavam da shvatim budućnost, imao sam dvogodišnji ugovor i želio sam da nastavim da igram, a očigledno nisam znao hoće li nas plaćati i šta dalje. Sjećam se da sam bio na aerodromu u Finskoj i dobijem poziv od Iska da me Partizan želi. I mislio sam, oh, u redu, zanimljivo. Bukvalno sam se ukrcavao na avion iz Finske u Majami da odvedem svoju porodicu kući. Kažem ženi: 'To neće biti dobro primljeno, ali ako će platiti moj ugovor, moram da igram košarku i zaradim neki novac.' Razgovarali smo o tome, ali Zenit nije želio da me pusti. Razumijem zašto su htjeli da vide, da pokušaju da završe sezonu bez jasnog razumijevanja šta će biti ishod", rekao je Beron za "Sportal".

Beron je 2024. godine ostavio košarku, nakon neuspješnog pokušaja da prošle jeseni zaigra u Kini.

