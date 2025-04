Šampion Crne Gore promijenio grb u boje Albanije i izazvao bijes!

Odluka FK Dečić Tuzi da promijeni grb u boje albanske zastave izazvala oštru reakciju bivših igrača i lokalne zajednice u tom gradu u Crnoj Gori.

Izvor: MN PRESS

Grupa bivših fudbalera, sportskih radnika, navijača i entuzijasta okupljenih oko Fudbalskog kluba Dečić iz Tuza u Crnoj Gori okupila se na protestu protiv promjene grba.

Nakon što je FK Dečić promijenio grb i "obojio" ga u boje albanske zastave, nemali je broj onih koji su stali u odbranu nekadašnjeg, plavo-bijelog sa petokrakom, koja je takođe "skinuta" sa logoa. Među njima je i nekadašnji as Crvene zvezde Refik Šabanadžović, član najslavnije generacije iz Barija 1991. godine i jedan od najpoznatijih igrača koji su ponikli u Dečiću.

"Imam poruku, odnosno zahtjev, Skupštini opštine Tuzi i rukovodstvu kluba - poništite odluku koju ste donijeli, vratite grb koji nam pripada, vratite nam istorijski grb, vratite nam simbol mjesta. Ono što su naši preci stvarali, istorija i tradicija, ono što nam je u prsima, to nema alternativu. Tuzani dugo smo spavali, neka nam je sa srećom buđenje. Razvijte zastave da se vijore, naše zajedničke boje. I Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi, hrišćani i muslimani, svi zajedno za grb. Za plavo-bijele boje. To je FK Dečić, to su Tuzi i Crna Gora", rekao je član inicijativnog odbora Zejnel Muminović, a prenijela Radio-televizija Crne Gore.

Nekadašnji kapiten Dečića Demir Ramović takođe je protiv novog grba.

"Imam veliku odgovornost, ali i privilegiju, da se pojavim na bini jer znam koliko volite i šta vam znači ovaj klub, njegov grb i plavo-bijele boje. Znam, to sam i osjetio tokom 11 godina koliko sam bio u klubu. Prihvatili ste me kao svog, osjećao sam se kao kod kuće. Ne dirajte nam grb, okupili smo se jer nas boli ono što gledamo. Pokušavaju da nam otmu ono što ne može biti ničija privatna svojina. To je 99 godina borbe, ponosa i ljubavi, poštujte to. Grb nije samo običan znak, to je znak za koji su igrale generacije prije nas. To je štit pod kojim su Tuzi disale, a mi plakali nakon poraza i slavili nakon pobjeda. Taj grb i te boje učili su nas šta znači biti veran i biti svoj. Bez poštovanja tradicije nema ni budućnosti. Grb se ne dira, Dečić se ne kupuje, već voli. Nećemo stati dok se ne vrati grb i boje", rekao je on.

Podršku inicijativnom odboru poslali su uz bivše igrače i brojni sportisti i reprezentativci Crne Gore, kao i osvajači medalja sa najvećih svetskih takmičenja. RTCG je naglasio da je podršku poslala i legenda jugoslovenskog i crnogorskog fudbala Refik Šabanadžović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!