Još jedan miljenik Delija stiže u Beograd: O ovome je pričao djeci, evo zašto nije ponovo zaigrao za Zvezdu

Još jedan miljenik Delija stiže u Beograd: O ovome je pričao djeci, evo zašto nije ponovo zaigrao za Zvezdu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Bili Beron želi da dovede svoju djecu u Beograd gdje je proživio najljepše momente karijere.

Bili Beron želi u Beograd Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Kvinsi Miler doveo je atmosferu do usijanja kada se pojavio u Beogradskoj areni na utakmici sa Virtusom iz Bolonje. Pred Delijama bi uskoro mogao da se pojavi još jedan miljenik, Bili Beron, čije ime navijači Partizana ne pamte po dobru. 

Američki bek je igrao za tim sa Malog Kalemegdana u periodu od 2018. do 2020. godine, a u Srbiji se i dalje priča o "trokoraku" i njegovim pobjedničkim poenima u finalnoj seriji Superlige Srbije 2019. godine.

"Sjećam se kada me je Milan Tomić prvi put pozvao. Brat mi je rekao ako možeš da igraš tamo, možeš da igraš bilo gdje. Plej-of jadranskog prvenstva je bio najveći momanat u mojoj karijeri", rekao je Beron u razgovoru za "Flouter" i otkrio da je sanjao o povratku među crveno-bijele.

"Pričao sam o tome u prošlosti. Kad budem imao djecu, želim da ih vratim u Crvenu zvezdu. Sada kada imam djecu, želim da ih inspirišem. S obzirom na bazu navijača, želim da ih dovedem i inspirišem momke. Da kažu: 'Hej, tata je ovde igrao', imam posebnu naklonost prema ovom mjestu", reka je Beron.

Zašto se nije vratio u Zvezdu?

Bili Beron je poslije sjajnih partija u dresu Zvezde prešao u Zenit gdje je igrao od 2020. do 2022. Kako je ruskim klubovima zabranjen nastup u međunarodnim takmičenjima, na najveću scenu vratio se preko Olimpije iz Milana.

Tamo ga sreća nije služila jer se povrijedio već na startu sezone, uspio je da se vrati na teren, ali je u 2023. godini morao da bude podvrgnut operaciji lakta zbog koje je na kraju prijevremeno završio karijeru. Nije uspio da se vrati ni blizu nekadašnjim partijama, probao je da oživi karijeru u Kini, da bi u oktorbru 2024. godine konačno okačio patike o klin.

