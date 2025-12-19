Kvinsi Miler došao da gleda Zvezdu: Miljenik Delija kročio na parket, a onda je Arena proključala

Pogledajte kako je "Arena" eksplodirala kada je vidjela Kvinsija Milera pred meč Crvene zvezde i Virtusa.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda večeras u "Beogradskoj areni" dočekuje Virtus, a navijači su napravili vatrenu atmosferu i prije samog početka meča. Pozdravili su svoje igrače, pa bivšeg trenera Duška Ivanovića, da bi se potom na parketu pojavio jedan od najvećih ljubimaca crveno-bele publike.

U pitanju je američki košarkaš Kvinsi Miler koji je ostavio dubok trag u Crvenoj zvezdi za kratko vrijeme i zbog svoje eksplozivnosti postao je omiljeni među navijačima. Pogledajte kako su ga dočekale Delije:

Kvinsi Miler je inače igrao za Crvenu zvezdu u sezoni 2015/16 i tada je bio njen najbolji igrač, a potom je otišao u Makabi, Bamberg, da bi zbog povrede njegova karijera krenula silaznom putanjom i igrao je u ne toliko popularnim klubovima i ligama.

Pogledajte 00:33 Izlazak kosarkaša Crvene zvezde Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

