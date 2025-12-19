logo
"Zvezda je potpuno drugačija ekipa od Partizana": Za Duška Ivanovića je najbolja u Evroligi u jednom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Bivši trener Zvezde Duško Ivanović upozorio Italijane šta čeka njegov Virtus u petak u crveno-bijeloj Beogradskoj areni.

Duško Ivanović o meču sa Crvenom zvezdom Izvor: FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda u petak od 20.45 časova dočekuje Virtus u Beogradskoj areni i na klupi Italijana poznato ime, Duška Ivanovića (68). Crnogorski stručnjak koji je vodio Zvezdu 2022. i 2023. već danima je sa ekipom u glavnom gradu Srbije, gdje je njegov tim u srijedu rutinski pobijedio uzdrmani Partizan.

"Sutra ćemo se suočiti sa potpuno drugačijom ekipom u odnosu na onu protiv koje smo igrali u srijedu. Poslije promjene na klupi igraju zaista dobro: već su imali dobar tim, a sada igraju sa mnogo energije i sa jasnim idejama u napadu. Crvena zvezda je ekipa koja uspijeva da kreira igru iz mnogo situacija 'jedan na jedan', sa mnogo igrača koji mogu da vam nanesu štetu u izolaciji. Vjerovatno su najbolji tim u tranziciji i imaju dobra rješenja i u igri u reketu. Da bismo pobijedili Crvenu zvezdu, moraćemo da igramo još bolje nego u srijedu", rekao je Ivanović u najavi meča.

Virtus ima skor 8-8, a Alesandro Pajola, bek italijanskog tima, posebno je naglasio ime jednog igrača Zvezde - Džareda Batlera.

"Definitivno nas čeka još jedna velika borba, jer je ovo još jedan veoma 'vruć' teren, možda čak i više nego u srijedu. Oni su ekipa u apsolutno vrhunskoj formi. Imao sam priliku da gledam utakmicu Crvene zvezde protiv Hapoela, meč u kojem su se borili do samog kraja, iako su igrali u gostima. Svakako, od kada su promijenili trenera, dobili su dodatni stepen energije i samopouzdanja na terenu. Takođe su doveli veoma važnog igrača, Džareda Batlera. Kao i uvijek, moraćemo da se fokusiramo na sebe, naš plan igre i naše odluke", kazao je on.

Zvezda ulazi u meč poslije tri uzastopna poraza u Evroligi, protiv Barselone, Partizana i Hapoela, ali i jača za oporavljenog Čimu Monekea.



Tagovi

KK Crvena zvezda Virtus Evroliga Duško Ivanović

