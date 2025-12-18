"Ne smijemo da paničimo, ovo se svima dešava": Batler i Miljenović znaju recept za pobjedu protiv Virtusa

Košarkaši Crvene zvezde spremni su za prekid lošeg niza u Evroligi.

Košarkaši Crvene zvezde Džared Batler i Stefan Miljenović iznijeli su očekivanja pred meč 17. kola Evrolige protiv Virtusa iz Bolonje koji je na programu u Beogradskoj areni u petak od 20.45. Crveno-bijeli su u mini krizi, vezali su tri poraza, dok je italijanski tim prije 24 sata slavio protiv Partizana.

Batler je odigrao sjajan meč protiv Hapoela u Tel Avivu, ali nažalost crveno-bijeli nisu pronašli prava rješenja u napadu u finišu. Šta će biti ključ protiv Virtusa?

"Za nas je važno da igramo kao tim, oni imaju mnogo kretnji i akcija bez lopte, moramo da budemo fokusirani", kaže Batler koji je upitan o atmosferi u svlačionici nakon nekoliko loših partija.

"Kako da ostanemo mirni? Mislim da ne smijemo da uđemo u paniku. Treba da pokažemo zajedništvo više nego ikad. Svaki tim prolazi kroz ovu fazu tokom sezone, mi je prolazimo sada, ali to nam je i šansa da učimo. Ciljevi ostaju isti kao i na početku sezone."

U posljednje vrijeme izgleda motivisano i rasterećeno na terenu, najviše voli da lopta u njegovim rukama. "Trudim se da igram najbolje što mogu, da pogodim i da uradim najbolje što mogu za tim. To je 'lou', mentalitet. Kao kada svirate gitaru ili klavir, samo vas ponese", kaže Batler.

Miljenović smatra da će on i saigrači imati jako zahtjevan zadatak u defanzivi i da će glavno biti zaustaviti Karsena Edvardsa.

"Mislim da će biti ključna naša agresivnost u odbrani. Moramo da komuniciramo, da igramo agresivno, da zaustavimo Karsena Edvardsa koji u svojim rukama ima 30 poena kada uđe u seriju", kaže Miljenović koji se nada da će dobiti minute.

"Uvijek se nadam, treniram, spreman sam."

Upitan je ko mu je najveća podrška od saigrača i čije savjete najčešće sluša. "Kodi Miler-Mekintajer je tu od prvog dana, daje mi savjete, uz mene je. Gura me da igram svoju igru. Uvijek me motiviše da ne budem pasivan, bilo da dobijem šansu u ABA ligi ili u Evroligi, da igram svoju igru", kaže Zvezdin plej.