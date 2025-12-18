Saša Obradović stao u odbranu Kodija Miler-Mekintajera, pa javio vijesti o Čimi Monekeu

Saša Obradović ne želi da sluša kritike na račun Kodija Miler-Mekintajera, dok je saopštio i da se vraća Čima Moneke.

Izvor: MN Press/MONDO/Jelena Bijeljić

Crvena zvezda u petak od 20.45 u "Beogradskoj areni" dočekuje Virtus nakon bolnog poraza od Hapoela iz Tel Aviva. Nisu igrači Zvezde u sjajnoj formi, izgubili su četiri od pet posljednjih utakmica u Evroligi, što je posljedica i velikog broja povrijeđenih igrača, pa će svakako navijače obradovati da se vraća Čima Moneke.

To je potvrdio trener Saša Obradović koji je na današnjem treningu pred meč sa Italijanima želio da stane i u odbranu Kodija Miler-Mekintajera, čini se najkritikovanijeg igrača Zvezde u posljednjih nekoliko utakmica: "Što se tiče minutaže, vidjećemo, dosta zavisi od utakmice da li ćemo moći da ga rasteretimo. On je radio fenomenalne stvari odbrambeno na samom kraju utakmice, to je jako važno... Treba da se zna, bio je naš najbolji igrač u oba pravca, ne treba mu umanjivati ulogu i dati mu povjerenje. Vratiće vam", poručio je Obradović.

Šta je Obradović rekao o Virtusu?

Uz podsjećanje da se Zvezda borila do samog kraja i u utakmicama koje je izgubila, Saša Obradović je želio da kaže i da je Virtus vrlo nezgodan protivnik protiv koga je potrebna ozbiljna koncentracija.

"Virtus je zahtijevan protivnik, mogu da naprave problem. Ne samo nama. Imaju ozbiljnu hemiju i bez obzira na dva poraza Virtusa od Hapoela, našli su odgovor i odigrala je juče raznovrsno protiv Partizana. Moramo da povedemo računa o odbrani, neke stvari koje su se pokazale kao slabost, moramo da budemo dobri", naglasio je Obradović.

Pogledajte i cijelu izjavu Saše Obradovića pred meč sa Italijanima koji su u srijedu bili bolji od Partizana (86:68).

Pogledajte 05:29 Saša Obradović pred meč sa Virtusom Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:23 Trening košarkaša Crvene zvezde pred Virtus Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)