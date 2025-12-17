"Mekintajer? Pa ovakav tretman nisu imali ni Dražen i Đorđević"

Vlade Đurović istakao je da je Kodi Miler Mekintajer glavni krivac za poraz Zvezde i da je zaštićen kod Saše Obradovića

Crvena zvezda nije uspjela da dođe do pobjede u Izraelu. Poslije dramatične završnice je Hapoel Tel Aviv slavio u Jerusalimu - 84:78. Poslije meča je analizu svega dao i Vlade Đurović koji je posebno bio nezadovoljan igrom Kodija Milera Mekintajera.

"Hrabra, borbena Zvezda. Pružila je dobru partiju i pokazali Izraelcima, veliko poštovanje i iz izjava igrača i trenera. Brajant je rekao da su odličan tim, da su se plašili i to se vidjelo. Vidjeli ste i kako su se radovali i koliko su se uplašili od nekompletne Zvezde", počeo je Đurović.

A, onda je "osuo paljbu" po plejmejkeru crveno-bijelih. Tvrdi da je zaštićen kod Saše Obradovića.

"Smetalo mi je što Mekintajer ima takav tretman... Kakav recimo ovi mladi ne znaju ko je Dražen Petrović. Ni on nije mogao da ima ovakav tretman ni ovaj mali, ne mali, Sale Đorđević, Miloš Teodosić. Ne znam koji igrač ima ovakav tretman. Da Šejn Larkin igra ovako kao on, sjedio bi na klupi više. Momenat kada smo napravili pet razlike sa Batlerom, promašuju, nervozni su, mi u polukontri, on šutira trojku ispred Itudisa koju promašuje, jedva je dokačila obruč. Sve što smo napravili, napravili su Nvora i Batler."

"Mekintajer je bio ljubomoran na Batlera"

Nastavio je iskusni stručnjak svoje izlaganje o Mekintajeru i o svemu šta nije valjalo.

"Kada igra on, nema dodavanja. On ga drma, drma, pa ga da. Počeo je meč, dao je svih osam poena Zvezde, znao sam da to nije dobro. Ne može ekipa da igra dobro kada plej da sam osam poena. Vidjeli smo na kraju prvog dijela da Davidovac, Motiejunas i Grejem, da nisu nijednom šutnuli, Kalinić samo jednu. Ne znam da li je Izundu jednu šutnuo. Sve ostalo uzimao Kodi. Ne može to tako. Mislim da je bio ljubomoran na Batlera u jednom momentu. Džared je igrao maestralno, uz pomoć drugih igrača, ali je realizovao i povukao. Naredni napad je rekao 'ako je dobijam, uzimam ja'. To se i desilo, odbila se njemu u ruke, promašio je. Odmah poslije toga, ma ni 20 sekundi, primili smo trojku, onda je dao loptu njima u ruke, utakmica je bila gotova."

Smeta mu što Mekintajer ima toliku minutažu kod Obradovića.

"Igra mnogo minuta. Koliko je igrao? 30 minuta. Standardno. Imao je samo dvije asistencije. Batler 8 asistencija za manje minuta, to je nevjerovatno, kakav tretman ima. Kao da... Kao da je Nikos Galis. Takav tretman nije imao nijedan igrač nigdje. Bilo je velikih asova u istoriji. Ni Vasilis Spanulis nije imao ovakav tretman. I on je kod Željka Obradovića ako promaši dvije zaredom, ide na klupu da se sredi. Ovaj promašuje, daje rivalu u ruke, drži je 20 sekundi, to je strašno."

"Možda će Saša da se naljuti na mene"

Osvrnuo se zatim na sjajnu partiju Džareda Batlera koji je meč završio sa 27 poena, , 8 asistencija, 4 skoka i dvije izgubljene lopte.

"Mora i on da se snađe, da osjeti da ima podršku, da bi nastavio da igra mora da ubaci. Mekintajera to ne interesuje, on može da promaši, da doda u ruke. Drugi ako promaše, to je gotovo. Ne mogu da kažem da me razočarao, Grejem je imao dvije šanse, da kažem kao fudbalski, promašio je jednu, jednu blokadu je dobio. Sve što je uradio je pravilno, ali nije poentirao. Razumijem zašto je izašao, više se očekuje od njega. Od Batlera se više očekuje, pravi je igrač. Onu trojku što je mogla da odluči je šutnuo nonšalantno, Motli ga je stigao i dokačio loptu. Vidi se da će Batler biti džoker Zvezde. Samo bi trebalo da se malo smanji minutaža Mekintajeru."

Imao je Đurović i poruku za Sašu Obradovića.

"Možda ovo što kažem izgleda drsko, što držim predavanja. Možda će se i Obradović naljutiti, ali neka mi i on kaže. Bio je Saša igrač, neka mi kaže koji igrač je imao ovakav tretman kao što Mekintajer ima kod njega. I on kao reprezentativac nije imao, to sam ubijeđen, siguran sam. Mnogo vremena troši, kakvi su njegovi rezultati, ima dvije asistencije za 30 minuta, asistencija za 15 minuta. Promašuje koliko hoće, Batler imao osam asistencija i poentirao, znači može se, samo ponekad treba dodati loptu.

"Nisam još ovo rekao o Mekintajeru"

Pred sam kraj izlaganja Đurović se opet vratio na Mekintajera.

"Nisam rekao još jednu stvar gdje me Mekintajer iznervirao. Nisu izveli loptu za pet sekundi, imali smo loptu, on je krenuo unutra da šutira, promašio je. Zašto on? Zašto ne razigrani Batler, Nvora koji je dao trojku. To je pozicija, paralelno sa tablom, baš je bilo teško. I to me izvelo iz takta. Ispada da ja stalno, biće sutra da sam osuo paljbu na Mekintajera, ljudima je već dosadilo, ali sam ubijeđen da je ovako kako govorim. Kada odigra dobru utakmicu, biće da ja pričam protiv njega, ali šta je bilo sa ovom utakmicom sad."

Naglasio je da mu uopšte nije žao što je ovoliko pričao o Mekintajeru.

"Tu plejmejkeri odlučuju kada se meč rješava, u toj završnici. Njihovi plejevi su bolji i kvalitetniji od Mekitnajera. On je dobar za rezervnog pleja. Toliko je 'carinio' loptu, ne može niko da je dobije, a kada je neko dobije, ima malo vremena. Izgrdio sam Mekintajera, nije mi žao. Znam da je dobar momak, pitao sam ljude u Zvezdi, rekao mi je to i Neša Ilić, ali ne vrijedi", zaključio je Đurović.

