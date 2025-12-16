Crvena zvezda nastavlja da pada na tabeli Evrolige

Crvena zvezda u tri kola od vrha tabele skliznula do desetog mjesta u Evroligi i sada situacija nije sjajna za tim Saše Obradovića.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u Jerusalimu od Hapoela iz Tel Aviva (84:78), a to je treći uzastopni neuspjeh za tim Saše Obradovića u Evroligi! Nakon Barselone i Partizana, Crvenu zvezdu je pobijedio i predstavnik Izraela, pa se beogradski crveno-bijeli sada spuštaju na tabeli takmičenja najboljih evropskih klubova.

Crvena zvezda je nakon neuspjeha u Izraelu na skoru 9-7, što znači da bi na kraju ovog kola mogla da se nađe čak i u donjem dijelu tabele. Tri uzastopna poraza mogla bi utiču na Zvezdu i "izbace" je sa mjesta koja na kraju sezone vode u doigravanje, čak i sa mjesta u plej-inu.

U trenutku kada je završen meč Hapoela i Crvene zvezde, srpski predstavnik u Evroligi bio je jedini sa učinkom 9-7, ali... Barem na papiru iza Crvene zvezde je Olimpijakos koji ima dvije utakmice manje, a do skora 9-7 mogla bi da stigne Olimpija iz Milana pobjedom protiv Real Madrida na svom terenu, što bi bila veoma loša vijest za Crvenu zvezdu.

Tako bi Crvena zvezda za samo tri runde "skliznula" sa liderske pozicije koju je dijelila upravo sa Hapoelom do borbe za 10. mjesto na tabeli u kojoj bi joj italijanski predstavnik bio glavni konkurent. Ne bi daleko bio čak ni Partizan, koji bi eventualnom pobjedom nad Virtusom u sredu stigao na samo dva trijumfa manje.







Standings provided by Sofascore

