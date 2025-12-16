Crvena zvezda poslije drame pala u Izraelu: Batler plesao, a Mekintajer napravio kobnu grešku

22 : 18 Strelci Hapoel: Motli 7, Džouns 15,Blejkni 5, Brajant 28 (6/11 za tri, 9sk, 5as), Enis, Malkolm (11 skokova), Odijase, Micić 4 (4as, 3sk), Vejnrajt 5, Oturu 18 (7sk), Madar, Ginat 2 Zvezda: Mekintajer 13 (3sk, 2as, 2 ukradene, 2 izgubljene), Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler 27 (8as, 4sk), Davidovac (5sk), Kalinić 4, Izundu 9 (6sk), Motiejunas 4, Nvora 11 (5sk, 4 izg.l), Odželej 10 (4sk), Jago

22 : 13 Kraj, Zvezda je izgubila Zvezda je izgubila od Hapoela u Jerusalimu - 84:78.

22 : 13 40' - Brajant sa penala Faul Batlera poslije tajm-auta, Brajant je bio nepogrešiv sa penala i stavio je tačku - 84:78 za Hapoel.

22 : 09 40' - Nema nesportske Ništa od nesportske lične, Hapoel je blizu pobjede, ima napad na 12 sekundi prije kraja - 82:78.

22 : 09 40' - Batler promašuje Batler je odlučio sam da proba da riješi sve, šutirao je daleku trojku, promašio ,a onda napravio faul da spriječi poene u tranziciji - 82:78 za Hapoel. Itudis traži da sudije gledaju da li je nesportska.

22 : 05 40' - Džouns uz zvuk sirene Džouns prolazi pored Mekintajera, ostvaruje poziciju i pogađa za dva - 82:78 za Hapoel.

22 : 04 40' - Mekintajer poentira Mekintajer poentira poslije ofanzivnog skoka - 80:78 za Hapoel.

22 : 02 39' - Džouns pogađa iz teške pozicije Promašaj, skok u napadu, pa poeni Džounsa iz veoma teške pozicije - 80:76 za Hapoel.

22 : 00 39' - Blejkni uz zvuk sirene, pa Nvora Blejkni pogađa uz zvuk sirene za kraj napada, a onda Nvora pogađa za tri preko ruke - 78:76 za Hapoel. Itudis traži tajm-aut.

21 : 58 38' - Velika greška Batlera Batler je htio da uposli Odželeja u reketu, pogriješio je, lopta je završila u autu, Davidovac ga mijenja - 76:73 za Hapoel.

21 : 56 38' - Blejkni za tri, Obradović reaguje Blejkni pogađa trojku preko ruke Odželeja, Hapoel vodi, a Obradović tržai tajm-aut - 76:73 za Hapoel.

21 : 55 38' - Opet je neriješeno Drama se nastavlja u Izraelu - 73:73.

21 : 52 37' - Ponovo Batler! Džouns promašuje trojku, a na drugoj strani Batler pogađa poslije prodora, Itudis traži tajm-aut - 73:71 za Zvezdu.

21 : 51 36' - Batler za izjednačenje Poslije minuta odmora Batler pogađa dodatno slobodno bacanje, neriješeno je na 4:25 do kraja meča - 71:71.

21 : 49 36' - Batler pod faulom Nevjerovatni Batler radi sve na terenu, pogodio je iz teške pozicije - 71:70. Imaće i dodatno slobodno bacanje i priliku da izjednači poslije TV tajm-auta.

21 : 48 35' - Velika greška Zvezde i surova kazna Opet velika greška Zvezde prilikom odluke u odbrani, opet najbolji šuter Hapoela Elajdža Brajant ostaje sam na šutu za tri, to surovo kažnjava - 69:66 za Hapoel.

21 : 47 34' - Batler za Izundua - izjednačenje Batler nalazi Izundua koji pogađa za izjednačenje - 66:66.

21 : 46 33' - Džouns za tri, pa Batler Loša odluka Kalinića, ukradena lopta i trojka Džounsa u trnaziciji za vođstvo Hapoela, na šta Batler odgovara poslije prodora - 66:64 za Hapoel.

21 : 46 33' - Malo sreće za Zvezdu, pa za Hapoel Imala je Zvezda malo sreće pošto je Brajant ostao sam na šutu za tri i promašio, a onda je lopta izašla iz koša poslije šuta Batlera, tako da je i domaći tim imao malo sreće - 63:62 za Hapoel.

21 : 44 32' - Grejem promašuje trojku, pa dobija rampu Grejem promašuje otvorenu trojku, pa dobija blokadu u kontri, ali Odželej koristio prednost u reketu i pogađa, Zvezda vodi - 62:61.

21 : 43 31' - Batler polovičan sa penala Kalinić je izvukao treću ličnu grešku Micića, a Batler onda četvrtu za Vejnrajta, ali je bio polovičan sa penala - 61:60 za Hapoel.

21 : 38 30' - Kraj treće četvrtine Završena je treća četvrtina, Hapoel vodi pred posljednjih 10 minuta, Mekintajer je promašio trojku uz zvuk sirene - 61:59. Butler from DEEP



@HapoelTLVBC4️⃣1️⃣ : 4️⃣2️⃣@kkcrvenazvezda

⏱️ 8:42 Q3#kkcz#WeAreTheTeam#EveryGameMatterspic.twitter.com/GKRTWPdYGK — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)December 16, 2025

21 : 35 29' - Loša odluka Mekintajera, Brajant za tri Izvor: MN PRESS Mekintajer je odlučio da šutira za tri iako je pod košem Izundu imao prednost na beku, Oturu ga je izblokirao, a u kontri je Brajant ostao sam, pogodio trojku, Obradović je morao da traži tajm-aut - 61:56 za Hapoel.

21 : 35 29' - Loš faul Grejema Grejem je šutirao za tri, lopta je izašla iz koša, a onda je napravio loš faul, djeluje da nije bio svjestan da je Zvezda u Bonusu, a Brajant je dao oba penala, Hapoel je poveo - 58:56.

21 : 34 28' - Opet je neriješeno Oturu vraća loptu u koš poslije ofanzivnog skoka - 56:56.

21 : 34 27' - Batler sa penala Batler je iznudio treću ličnu Oturua, pa pogdoio dva penala, poslije čega ga je zamijenio Grejem - 56:54 za Zvezdu.

21 : 32 27' - Trojka Micića za izjednačenje Izvor: Ivan S Ivanov/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia Micić pogađa trojku za izjednačenje u Jerusalimu - 54:54.

21 : 32 26' - Tajm-aut Nvora je promašio za tri, a onda je uslijedio TV tajm tajm-aut - 54:51 za Zvezdu.

21 : 29 26' - Opet Batler Batler poentira u završnici napada, a poslije promašene trojke Micića Mekintajer uzima potpuno nerezeonski šut, poslije čega Oturu zakucava - 54:51 za Zvezdu.

21 : 28 25' - Tehnička za Obradovića Brajant daje dva bacanja, Mekitnajer poklanja loptu Malkolmu koji potom pravi grešku u koracima koju sudije ne sude. Obradović žestoko protestuje zbog toga, Oturu pogađa, a Saša dobija tehničku zbog toga. Micić promašuje bacanje - 52:49 za Zvezdu.

21 : 26 25' - Nvora za tri Batle asistira, Nvora daje trojku - 52:45 za Zvezdu.

21 : 23 24' - Ponovo Batler Micić promašuje trojku ,a u kontri Micić poentira - 49:44 za Zvezdu.

21 : 22 23' - Brajant potpuno sam, Batler vraća Brajant ostaje potpuno sam i to kažnjava torjkom, a Batler vraća trojku - 47:44 za Zvezdu.

21 : 21 22' - Batler za Motiejunasa Još jedan sjajan potez Batlera, ostavlja Motiejunasa potpuno samog koji lako pogađa u reketu - 44:41 za Zvezdu.

21 : 21 22' - Batler za tri Batler pogađa trojku za vođstvo Zvezde, poslije toga Oturu pravi faul u napadu - 42:41 za Zvezdu.

21 : 21 21' - Motiejunas pogađa Odličan potez Batlera, krenuo je na prodor, odbrana se fokusirala na njega, ostavio je Motiejunasu koji je poentirao - 41:39 za Hapoel.

21 : 20 21' - Penali za Oturua Igrači Zvezde tražili su grešku u koracima, Oturu je dobio faul Nvore i bio polovičan sa penala - 41:37 za Hapoel.

21 : 18 Problemi sa semaforom Mali problemi sa semaforom, kasni početak drugog poluvremena.

21 : 18 "Mora lopta bolje da se kreće" Pred početak drugog poluvremena je Saša Obradović dao kratku izjavu. "Defanzivno ima nekih situacija koje moramo bolje, posebno iz pika. I da obraćate pažnju na njihove dobre šutere. U napadu malo bolje da dijelimo loptu, da se bolje kreće to je to", rekao je Obradović. Itudis je stao pred kamere poslije Saše. "Moramo da čuvamo loptu, imamo dosta izgubljenih lopti. Oni igraju sa dosta preuzimanja, moramo bolje sa tim", objasnio je Itudis.

21 : 17 Izjave Mekintajera i Brajanta Odmah po završetku druge dionice su kratke izjave dali Mekintajer i Brajant. "Svaki sljedeći potez je bitan, dobro čitaju igru, dobar su tim, moramo da ostanemo 'zaključani' i fokusirani", rekao je Mekintajer. Elajdža zna šta njegov tim mora da popravi da bi odbranio nalet Zvezde u drugom dijelu. "Moramo bolje u odbrani, ako to učinimo bićemo u redu", jasan je Brajant.

21 : 17 Strelci na poluvremenu Ovako izgleda lista strelaca na poluvremenu: Hapoel: Motli 3 (3as), Džouns 8, Blejkni, Brajant 11 (3/6 za tri, 5sk), Enis, Malkolm (7sk), Odijas, Micić 1 (3as), Vejnrajt 6,Oturu 10, Madar, Ginat 2 Zvezda: Mekintajer 11, Miljenović, Grejem, Nedeljković, Batler 7 (3as), Davidovac, Kalinić 2, Izundu 4, Motiejunas, Nvora 5 (5sk), Odželej 8, Jago

20 : 59 Poluvrijeme, Zvezda gubi tri razlike Završeno je prvo poluvrijeme, Nvora udara "rampu" u posljednjoj sekundi, Hapoel vodi - 40:37.

20 : 56 20' - Treća lična Kalinića Kalinić pravi treću ličnu, jedan sudija je pokazao da se priznaju poeni Džounsa, ali je Difala preokrenuo tu odluku i pokazao da je Oturu dirao loptu prije nego što je ušla u koš i da se poeni ne priznaju. Batler je ušao u igru, a Džouns je dao oba penala - 40:35 za Hapoel.

20 : 55 20' - Tajm-aut Itudisa Nvora je napravio faul u napadu, a Itudis je onda tražio minut odmora da nacrta napad svog tima - 38:35 za Hapoel.

20 : 52 19' - Izundu zakucava Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Odličan potez Mekintajera, dodaje do Izundua koji zakucava - 38:35 za Hapoel.

20 : 50 19' - Oturu zakucava, Saša reaguje Neiskorišćen napad Zvezde, zakucavanje Oturua i tajm-aut Saše Obradovića - 38:33 za Hapoel.

20 : 49 18' - Kasni blokada Izundua Izundu je izblokriao Ginata, ali su sudije pokazale da je kasnio i da je lopta bila u silaznoj putanji - 36:33 za Hapoel. Prije toga se Mekintajer zaletio na nekoliko protivničkih igrača u prodoru i izblokiran je...

20 : 47 17' - Nvora sa penala Nvora je bio siguran sa penala poslije lične greške Motlija - 34:33 za Hapoel.

20 : 43 16' - Nesportska Blejknija Nvora krade loptu Blejkniju koji ga zatim vuče za ruku i sudija pokazuje nesportsku ličnu, Džordan je bio polovičan sa penala - 32:31 za Hapoel.

20 : 41 15' - Zakucavanje Nvore Batler ostavlja loptu Nvori koji zakucava - 30:29 za Zvezdu.

20 : 41 14' - Mekintajer za tri Mekintajer pogađa trojku - 28:27 za Zvezdu poslije tajm-auta.

20 : 37 13' - Saša traži tajm-aut Odželej je krenuo u kontru, Džouns se postavio, Semi je pokušao da ga obiđe, a sudija Difala je pokazao da je napravio faul u napadu tom prilikom. Saša se bunio, nije ništa to promijenilo. Uslijedila je trojka Brajanta, pa je Obradović reagovao pri vođstvu domaćina - 27:25.

20 : 34 12' - Brajant kažnjava Zvezda je odlučila da udvaja, a za to je kažnjena pošto je Elajdža Brajant ostao potpuno sam na šutu za tri i to je kaznio - 25:24.

20 : 33 12' - Sjajni Odželej Odželej je prvo izblokiran, uhvatio je loptu opet, vratio je u koš, Itudis je reagovao tajm-autom - 25:21 za Zvezdu. Odželeju je to bio osmi poen na meču.

20 : 30 11' - Poništena trojka Džounsa Kris Džouns pogodio je trojku uz zvuk sirene, ali su sudije pokazale da je vrijeme pre toga isteklo, onda je Odželej pogodio za vođstvo Zvezde - 23:21.

20 : 27 10' - Batler uz zvuk sirene za kraj prve četvrtine Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Završena je prva četvrtina, Batler je uspio da dođe do poena, a onda je Vejnrajt pogodio trojku, na šta je Batler odgovorio istom mjerom za izjednačenje - 21:21.

20 : 25 9' - Poeni Odželeja Odželej je pogodio za tri, ali su sudije pokazale da je ipak tom prilikom gazio aut liniju - 18:16 za Hapoel.

20 : 24 9' - Džouns za tri Kris Džouns pogađa za tri - 18:14 za Hapoel.

20 : 24 8' - Brajant za tri Brajant je ostao potpuno sam u uglu i to je kaznio pogođenom trojkom za vođstvo domaćeg tima, Odželej poentira na drugoj strani - 15:14 za Hapoel.

20 : 24 8' - Dvije lične za Izundua Batler je pogodio u kontri, a Izundu je potom napravio dva faula, a Oturu i Motli su bili polovični - 12:12.

20 : 20 6' - Druga lična i za Kalinića Izvor: MN PRESS Druga lična i za Kalinića, zamijenio ga je Izundu, prije toga je u igru ušao i Odželej, a Oturu je pogodio na dodavanje Micića - 10:10.

20 : 20 6' - Druga lična za Micića Kalinić je iznudio faul Micića, njegov drugi u kratkom razmaku. Nikola je dao oba penala - 10:8 za Zvezdu.

20 : 20 6' - Prvi tajm-aut Prvi tajm-aut na meču, televizijski. Poslije faula koji je napravljen na Nikoli Kaliniću - 8:8.

20 : 15 5' - Mekintajer jedini poentira Izvor: MN PRESS Mekintajer daje trojku i ostaje jedini igrač u dresu Zvezde koji je poentirao na ovom meču, Oturu pogađa, a onda Kodi pogađa u kontrii daje svoj osmi poen na meču - 8:6.

20 : 14 3' - Mekintajer polovičan Mekintajer u kontri kreće na koš, fauliran je i onda daje jedno od dva penala. Poslije toga je Oturu promašio zicer - 3:2 za Zvezdu.

20 : 10 1' - Mekintajer, pa Oturu Mekintajer je iznudio faul Oturua, dao oba penala, a onda je Oturu zakucao na drugoj strani na dodavanje Micića - 2:2.

20 : 04 Petorka Zvezde Ovako izgleda startna petorka Zvezde: Mekintajer, Nvora, Kalinić, Davidovac, Motiejunas

20 : 04 Đurović zna šta je problem Zvezde Vlade Đurović tvrdi da je jedan od glavnih problema Zvezde to što je Nikola Kalinić previše umoran i da se to vidi. Možda će vas zanimati Košarka | Pre 12 h Da li je Vlade Đurović otkrio najveći problem Crvene zvezde? "Djeluje mi potrošeno"

20 : 02 Zvezdu čeka okršaj sa liderom Evrolige Crvena zvezda u Jerusalimu igra protiv trenutno najboljeg tima u Evroligi, Hapoel je vrhu i na skoru 11-4, dok je Zvezda na 9-6.

20 : 02 Moneke plakao zbog derbija Čima Moneke priznao je da mu je teško palo to što nije igrao u derbiju i da je plakao kada je shvatio da neće moći da pomogne Zvezdi u duelu sa Partizanom. Možda će vas zanimati Košarka | Pre 13 h "Plakao sam zbog derbija protiv Partizana": Čima Moneke otkrio koliko mu je teško bilo

19 : 13 "Ovo su veliki stresovi" Trener Saša Obradović pričao je detaljno o svim problemima. "Svaka utakmica, gubiš jednog, dva, nekad tri igrača. To su veliki stresovi, udarac na hemiju, nekada nije lako reagovati na to, što se tiče i same taktike. Još imamo igrače koji se još adaptiraju na ovo, izlazak igrača iz povrede, to su sve faktori koje niko neće da prihvati kao uzrok pada. Mi moramo sa tim da se nosimo i iz toga da učimo. Ono što je najvažnije je što smo u svakoj utakmici do sada imali dobar stav prema protivniku, klubu, navijačima i to je osnovno", dodao je Saša.

18 : 46 Saša Obradović u velikom problemu Izvor: MN PRESS Na utakmici u Izraelu Saša Obradović neće moći da računa na čak osmoricu igrača, to su bile prvobitne najave prije meča, tako da ostaje da se vidi potvrda uskoro. Ako ostane kao što je najavljeno, na ovom meču neće igrati - Kenan, Bolomboj, Rivero, Karter, Jago, Plavšić, Moneke i Dobrić.