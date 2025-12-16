Da li je Vlade Đurović otkrio najveći problem Crvene zvezde? "Djeluje mi potrošeno"

Košarkaški trener Vlade Đurović smatra da je potrošnja Nikole Kalinića jedan od problema za Crvenu zvezdu.

Košarkaši Crvene zvezde imali su spektakularan niz pobeda u Evroligi, ali je on prekinut i tim Saše Obradovića pokušava da ponovo kroči na pobjednički kolosijek. Izazov je težak, pošto u prvom meču novog duplog kola crveno-bijeli gostuju lideru Hapoelu, a Vlade Đurović ističe da bi važnu ulogu mogao da ima i umor jednog veoma bitnog košarkaša.

Po riječima iskusnog stručnjaka, u ovom dijelu sezone čini mu se da je Nikola Kalinić umoran i da zbog toga ne može da doprinese Crvenoj zvezdi na pravi način. Za to su krive i povrede ostalih igrača, koje su uslovile kratku rotaciju na visokim pozicijama u prethodnom periodu.

"Za mene Kalinić djeluje najpotrošenije u ovom dijelu sezone. To je mnogo minuta za njegove godine, nekad dvije utakmice nedjeljno, nekad i tri. Kad nema dovoljno izmjena... Dobrić i Davidovac su bili odsutni, pa da igra Bolomboj bilo bi drugačije u reketu. Kalinić često čuva visoke, ne vidi se ta borba sa jačima, težima, višima. To se ne vidi, a on nema snage u napadu zbog toga. Igra previše minuta i vidi se da je umoran", rekao je Vlade Đurović pred meč Zvezde u Jerusalimu protiv Hapoela iz Tel Aviva.

Nikola Kalinić je u dosadašnjem dijelu sezone odigrao 15 mečeva za Crvenu zvezdu u Evroligi, a na njima prosječno bilježi 7,4 poena, 4,1 skok, 2,4 asistencije, 0,7 ukradene lopte i 0,3 blokade. Prosječan indeks korisnosti mu je 9,6, a prosječno na terenu provodi nešto manje od 27 minuta. Prethodne sezone Kalinić je igrao dvadesetak sekundi više u prosjeku.

Na početku nove sezone, veću minutažu od Kalinića na mečevima Evrolige imaju samo dvojica igrača. Kodi Miler-Mekintajer igra nešto preko 30 minuta po meču, dok je Džordan Nvora na parketu provodio tačno 29 minuta - uz napomenu da je on odigrao manji broj mečeva zbog povrede koja ga je mučila.

