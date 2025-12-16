Zvezda protiv lidera Evrolige: Hapoel je čeka prvi put u Izraelu, ovo je najteži izazov za crveno-bele

Crvena zvezda gostuje Hapoelu iz Tel Aviva u Izraelu.

Crvena zvezda je na domaćem terenu pobijedila Spartak, ali nekoliko dana radnije doživjela je poraz od Partizana u "vječitom" derbiju. Čini se da je sve ovo bilo zagrijavanje za izabranike Saše Obradovića, pošto je pred njima vrlo izazovna sedmica - ponovo nas očekuje duplo kolo Evrolige. Klub sa Malog Kalemegdana gostuje Hapoelu iz Tel Aviva u 16. kolu elitnog takmičenja u meču koji počinje u 20.05 sati.

Zvezda gostuje u Jerusalimu, biće to prvi meč u Evroligi koji Hapoel igra u Izraelu, pošto je dosad boje svog kluba branio u Sofiji (Bugarska). Pred ekipom Saše Obradovića je izuzetno težak zadatak, debitant u Evroligi je gotovo nepobjediv, pošto je prvi na tabeli sa skorom 11-4 i već duže vremena je klub koji je vrlo teško nadmašiti na ljestvici.

Dosad su pobjede nad Hapoelom uspjeli da ostvare Real Madrid, Fenerbahče, Olimpijakos i Makabi. Takođe, dva od četiri poraza ovaj tim je doživio na domaćem terenu, ali činjenica je da su izabranici Dimitrisa Itudisa u tom trenutku igrali u Bugarskoj, mada ostaje utisak da ovaj tim svakako nije nedodirljiv.

Kakve probleme ima Crvena zvezda?

Ono što bi mogao biti dodatni problem Crvene zvezde svakako su povrede. Klub sa Malog Kalemegdana već duže vremena kuburi, a prema naznakama sa posljednjeg treninga pred put, crveno-bijeli neće moći da računaju na vrlo važne igrače. Među njima je svakako Čima Moneke, koji se posljednji put našao na parketu u meču protiv Barselone.

Takođe, crveno-bijeli ne računaju i na kapitena Ognjena Dobrića, a uz njega nalaze se i već dobro poznati povrijeđeni igrači - Hasijel Rivero, Tajson Karter, Ajzea Kenan i Džoel Bolomboj. Tako će crveno-beli u Tel Avivu tražiti šansu bez sedmorice košarkaša, ali su crveno-beli pokazali da su i te kako konkurentni čak i u oslabljenom sastavu. Ovako postavljeno stanje stari nagovještava da bismo u sastavu mogli da vidimo i Jaga dos Santosa, koji nije bio prva opcija Saše Obradovića u prethodnim mečevima.

Šta je rekao Saša Obradović?

"Poslije vječitog derbija je bilo prvo i osnovno, ta posljednja četvrtina način na koji smo igrali, morali smo da reagujemo i na te sudijske odluke koje su i dalje sada poslije neprospavane noći problematične. Na nekom visokom nivou i za neki visok rezultat, moraš da znaš i kako u tim nekim stvarima da postupaš. To je jedna dimenzija, druga je isto kako ćeš da iskontrolišeš igru do samog kraja. Posljednjih pet minuta smo koliko lopti izgubili i šuteve promašili. Da nam se dešava to u budućnosti. Bili smo dominantni i zaslužili smo pobjedu, ali smo stavili to iza sebe", rekao je Saša Obradović.

Osvrnuo je trener Zvezde i na nedostatke u timu, zbog povreda.

"Svaka utakmica, gubiš jednog, dva, nekad tri igrača. To su veliki stresovi, udarac na hemiju, nekada nije lako reagovati na to, što se tiče i same taktike. Još imamo igrače koji se još adaptiraju na ovo, izlazak igrača iz povrede, to su sve faktori koje niko neće da prihvati kao uzrok pada. Mi moramo sa tim da se nosimo i iz toga da učimo. Ono što je najvažnije je što smo u svakoj utakmici do sada imali dobar stav prema protivniku, klubu, navijačima i to je osnovno", dodao je on.

Šta je rekao Dimitris Itudis?

I trener Hapolea iz Tel Aviva prokomentarisao je gostovanje Crvene zvezde: "Suočavamo se sa timom koji se u posljednje vrijeme muči, imaju neke nedostatke, znaju kako da igru učine profitabilnijom, imaju puno energije i njihova igra će zahtijevati od nas da igramo jaču odbranu. Imamo jedan trening, ali to nije ono što će definisati kako ćemo igrati. Jedan trening nas neće učiniti boljim. Lično, imaju mnogo igrača koji mogu da naprave dobre stvari i imam veliko poštovanje prema njima kao timu, očekujemo tešku utakmicu", dodao je Itudis.

Ko je najveća prijetnja u Hapoelu?

Dimitris Itudis uklopio je tim koji igra neverovatno, a čini se da je dolazak Vasilija Micića dodatno podigao standard ovog tima. Prema tome, biće vrlo zanimljivo videti duel reprezentativca Srbije i Kodija Miler-Mekintajera koji beleže vrlo sličnu statistiku u timovima.

Takođe, veliko pojačanje za tim Saše Obradovića svakako su sve bolje partije Džereda Batlera. Amerikanac polako pronalazi mjesto u timu i na dobrom je putu. U posljednja tri meča je zablistao - protiv Bosne je ubacio 15 poena, protiv Partizana 20, a protiv Spartaka 18. Doduše, valjalo bi napomenuti i da je njegov procenat šuta za tri poena bio 30 posto u "vječitom" derbiju, što je 3-10.

Naravno, povratak Džordana Nvore je još jedna stavka koja je važna za gostujući tim. Nvora je odigrao već nekoliko mečeva poslije jednomjesečne pauze i čini se da je vrlo brzo pronašao ritam, ako da i nije odsustvovao iz tima. S druge strane, Hapoel će ponovo računati na Elajdžu Brajanta, koji je propustio meč u nacionalnom takmičenju.

"Da li sam razgovarao sa njim dok je bio u inostranstvu? Zašto bih razgovarao sa njim? I imate pogrešne informacije, dozvolio sam mu da ostane u inostranstvu, Elajdža je tražio da bude sa porodicom, napravili smo rotaciju i bio sam srećan što je bio sa porodicom, nema potrebe da vodim još jedan razgovor sa njim.

Zašto se od toga pravila tako velika priča? Kažu da nije došao sa timom, jasno je da je važan igrač, ali nemojte izmišljati priču od nečega što ne postoji", rekao je Itudis o najboljem igraču Hapoela koji bilježi 14,6 poena, skoro šest skokova i 3,1 asistenciju po susretu, a bio je i junak pobjede Hapoela nad Virtusom u 15. kolu Evrolige kad je ubacio 22 poena.