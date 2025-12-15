"Bio sam na derbiju protiv Zvezde": Ostoja Mijailović objasnio zašto ga niko nije vidio

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović ispričao da je bio na vječitom derbiju protiv Crvene zvezde.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović održao je danas godišnju konferenciju za medije na kojoj je govorio o brojnim temama, između ostalog dotakao se i uvreda na svoj račun koje su posebno izražene od ostavke Željka Obradovića.

Vidjeli smo čudne scene na utakmici protiv Bajerna, prvoj bez Žoca, kada su navijači zviždali svojim igračima, treneru, kao i predsjedniku kluba koji je propustio taj susret kako bi pokušao da smiri strasti. Na pitanje da li će opet dolaziti na mečeve Partizana, Mijailović je istakao da je već bio - na "večitom" derbiju protiv Crvene zvezde u petak u "Beogradskoj areni".

"Ja sam bio na vječitom derbiju, ali nisam bio na parketu, nisam htio da privlačim pažnju i gledao sam utakmicu iz lože", rekao je Ostoja Mijailović i dodao da želi što pre da "zaboravi utakmicu protiv Bajerna".

Osvrnuo se i na potencijalne kazne koje su najavljene košarkašima Partizana zbog toga što su optuženi da nisu slušali trenera:

"Disciplinski postupci se vode u okviru kluba, u okviru našeg pravilnika, to nije javni postupak. Kad bude završen, bićete obaviješteni", dodao je Mijailović.

"Ostavio bih to o razgovorima sve za našu kuću. Bila im je potrebna podrška, naši igrači su bili napadnuti u maloj Areni, neću da pričam ko je to radio i zašto, a mi smo našim igračima dugovali odgovore", zaključio je on.

