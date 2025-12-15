"Ono je najsramotnija slika koju sam doživio": Žarko Paspalj se oglasio o situaciji u Partizanu

Sportski direktor Partizana Žarko Paspalj analizirao situaciju u klubu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Košarkaški klub Partizan organizovao je godišnju konferenciju, a javnosti se obratio i sportski direktor ŽArko Paspalj. Legendarni košarkaš crno-bijelih i reprezentativac Jugoslavije nedavno je preuzeo funkciju, u veoma turbulentnom periodu, a sada je iznio svoje viđenje o svemu što se događa u taboru Partizana.

Jedan od najbitnijih delova Paspaljevog obraćanja je komentar na ponašanje navijača crno-bijelih tokom utakmice protiv Bajerna. Tada se u Beogradskoj areni slavilo kada gosti iz Njemačke postignu poene, a pojedinim igračima Partizana zviždalo se čak i nakon dobrih poteza.

"Pretpostavljam da očekujete nešto interesantno. Ja ću da pričam o svojih 15 dana u klubu. Moj prvi sportski dan je bila subota, to je bio onaj divni dan kad sam otišao na trening. Navijači su polupali prozore na maloj sali u Areni. Rekoh sebi da će ovo biti mnogo interesantno. Željko je otišao, podnio je ostavku i neću da ulazim u to, iako imam mišljenje. Na prvom sastanku je postavljeno pitanje pomoćnim trenerima da li žele da ostanu, ako su došli sa Željkom. Dvojica su odlučila da to ne urade. Ako mene pitate, to je bio momenat kad shvatamo da Partizan nije na prvom mjestu. Da me je neko pitao, ja bih ostao u Partizanu. Sljedeći momenat, to je razumljivo prema Željku. Bata Zimonjić ostaje do dolaska novog trenera, poslije toga otom-potom. Rješenje se nameće samo, onda kreće ta priča. Objektivno, imaš utakmicu za tri dana. Logično je da tražiš pomoć od svojih trenera, tada je Mirko Ocokoljić skupio snage da preuzme tim. Prvi put sam u životu sreo, na utakmici protiv Bajerna, nikad se nisam sramotnije osjećao. Uzeli su za pravo da stave Partizan u deseti plan. Neću da ulazim u sukobe, ako ih je bilo. Ono u hali je najsramotnija slika koju sam doživio na košarci. Ti momci, igrači, kojima nije bilo jasno šta se dešava pokazali su neki karakter, inat, reagovali na cijelu situaciju. Dobili smo tu utakmicu, malo vazduha kada ga nije mnogo bilo", zaključio je sportski direktor Partizana.

Situacija u Partizanu i dalje nije dobra, ali je sada mnogo bolje nego što je bilo kada je Žarko Paspalj preuzeo funkciju, prije otprilike dvije sedmice.

"Protiv Kluža je bilo relativno pristojnije, protiv Zvezde ne možemo da se pohvalimo velikom utakmicom osim pobjede. Opet su pokazali karakter. Prije 10 dana nismo imali trenera, zamalo da nemamo ni ko da preuzme, crno se nadvilo nad Partizanom. Ovo je daleko od dobroga, ali je bolje.. Pokušavamo da uradimo sve da bude bolje. Želja je da se ova sezona ne baci, ima mnogo utakmica. Svi zajedno tražimo rješenja koja su bitna, prioritetna. Rješavamo ih svaki dan", rekao je Žarko Paspalj.