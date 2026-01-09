logo
"Je l' me to kažnjavate? Valjda nije hladno kao na Banjici ": Dejan Savić se vratio u Beograd, pa napravio šou

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Nekadašnji selektor Srbije Dejan Savić govorio je zajedno sa Urošem Stevanovićem pred start Evropskog prvenstva u Beogradu.

Uroš Stevanović Izvor: © MN press, all rights reserved

Evropsko prvenstvo u vaterpolu za muškarce koje se održava u Beogradu počinje u subotu, a na konferenciji za medije govorili su selektor Srbije Uroš Stevanović, igrači Nikola Jakšić i Dušan Mandić, a među govornicima su bili Dejan Savić i predstavnici španskog nacionalnog tima.

Savić koji je sa "delfinima" osvojio sve što se može osvojiti sada predvodi Crnogorce, a tokom najave prvenstva malo mu je zasmetalo što usred Beograda mora da govori na engleskom.

"Veoma je čudno pričati na engleskom u Beogradu. Sve se promijenilo za deset godina, ali jedno ne – to je organizacija. U Beogradu je uvijek na visokom nivou. Ovo takmičenje će biti čudno, jer se igra u drugačijem sistemu. Svaki poen i gol se računaju, svaki je važan. Dobre su vibracije u Crnoj Gori pred ovo takmičenje, došli smo da napredujemo i uđemo u polufinale. I stava sam da je vaterpolo trenutno u piku, što nam otežava", rekao je Dejan Savić.

Po protokolu i u nastavku su pitanja i odgovori morali biti na engleskom.

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

"Kažnjavate me! Imali smo prvi trening u Areni, imam sjajna sećanja i nadam se da neće biti hladna voda kao na Banjici", kroz osmijeh je poručio selektor Crne Gore koji jako dobro poznaje uslove u srpskom vaterpolu.

Na konferenciji se obratio i Uroš Stevanović koji nije žeio da daje velike najave. "Nadam se da će u naredne dvije sedmice svi uživati u Beogradu, ali u izvedbama u bazenu. Vidjećemo kako će se stvari odvijati kako turnir bude tekao, sedam ili osam ekipa je došlo da uzme medalju. Ali, put do nje je veoma dug i veoma težak. Idemo utakmicu po utakmicu, prvo igramo protiv Holandije, a ona je imala bolje rezultate od nas u pripremnom periodu. Zatim slijedi utakmica sa Španijom, a ona je bilježila nevjerovatne rezultate i hoće da ih ponovi“, kazao je Uroš Stevanović i nastavio u istom tonu:

"Naravno da je pritisak jak. Tradicija u srpskom vaterpolu je da ima pritiska na svakom takmičenju. Igramo u Beogradu i nadam se da će tribine biti pune i da će nam dati energiju. Prvi cilje je da uđemo u polufinale. Dosta je moćnih timova – Španija, Crna Gora, Mađarska..."

Srpski vaterpolisti takođe nisu davali velika obećanja, su naciji poručili da će pokušati da daju najbolju verziju sebe.

"Daćemo vam najbolju verziju sebe. Bićemo kompaktni, jaki i spremni da se borimo sa svima“, rekao je Dušan Mandić, a Nikola Jakšić se nadovezao:

"Jedina stvar koju mogu da obećam je da ćemo dati 100 odsto do sebe Privilegovan sam što imam još jednu priliku da igram pred beogradskom publikom. Hoću da uživam i takmičim se. Sjajno je što ću imati još jednu priliku da igram u Areni. Novi format donosi mnogo uzbudljivih utakmica. Svaki bod i svaki gol su važni, što će sve učiniti zanimljivijim za publiku. Niko ništa ne smije da propusti. Sedam ili osam reprezentacija se bori za zlatnu medalju, a 10 ili 11 za medalju. Nadam se da će svi uživati", zaključio je Dušan Mandić.

