Kenan Kamenjaš dabl-dablom srušio Fenerbahče: Najbolja partija košarkaša BiH u Evroligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Kenan Kamenjaš odigrao je meč karijere u Evroligi i bio jedan od ključnih igrača u velikoj pobjedi Dubaija nad Fenerbahčeom rezultatom 92:81 u okviru 21. kola elitnog evropskog takmičenja.

Kenan Kamenjaš dabl-dablom srušio Fenerbahče Izvor: Facebook/Dubai Basketball Club

Fenerbahče, koji je u Dubai stigao kao trećeplasirani tim Evrolige, doživeo je neprijatno iznenađenje. Poslije dva teška poraza od Reala i Hapoela, košarkaši Dubaija pokazali su reakciju i pred domaćom publikom nadigrali turskog velikana.

Kamenjaš je meč završio sa izjednačenim rekordom od 20 poena uz 15 skokova, čime je ostvario dabl-dabl i potpisao najbolju partiju u dosadašnjem toku Evrolige. Iz igre je šutirao 6/9 za dva poena, dok je sa linije slobodnih bacanja bio besprekoran (8/8). Uz izjednačen lični rekord po broju poena, postavio je i novi rekord karijere po broju skokova u elitnom takmičenju.

Efikasniji od Kamenjaša u redovima Dubaija bio je jedino Rajt Mekinli sa 22 poena, kao i Fenerov Vejd Boldvin sa pogotkom manje.

Inače, ovo je Dubaiju bila 10. pobjeda u Evroligi.



(MONDO)

