"Nagradili smo navijače, pokazali su da su uz nas!" Nurkić uz dabl-dabl vodio "zmajeve" do ogromnog trijumfa nad Grcima!

Centar bh. tima je ostvario 18 poena i 10 skokova u trijumfu nad Grčkom.

Izvor: fiba.basketball

Košarkaši BiH upisali su u Limasolu veliku pobjedu protiv Grčke (80:77) u četvrtom kolu Eurobasketa.

"Zmajevi" su poslije četiri runde na omjeru 2-2, a za plasman u nokaut fazu dovoljna im je bilo kakva pobjeda protiv Gruzije, u meču koji se igra u četvrtak od 14.00 časova.

Prvo ime bh. tima bio je Jusuf Nurkić, koji je ostvario dabl-dabl učinak. Zaustavio se na 18 poena i 10 skokova.

"Mislim da nam je teret bio, ne mislim fizički, nego tas presing o pobjedi, gdje smo svi željeli, radili... Drago mi je i zbog ovih navijača što smo ih nagradili jer su fenomenalni, i danas su pokazali da su uz nas i drago mi je da smo dobili utakmicu", rekao je Nurkić, nastavivši:

"Mnogo smo bolja ekipa šuterski nego što je izgledalo. Neke akcije koje nismo pogodili prošli put ovaj put smo pogodili. U reketu je puno igrača, ne možeš da igraš nikako jedan na jedan, uvijek su tu dva, tri, četiri igrača... Hvala Bogu, ima ta utakmica poslije, sutra imamo odmor i prekosutra Gruziju. Svi su mislili kako ćemo igrati protiv Grčke, moj stav je poznat, nikad ne znaš šta se može desiti. Želiš da igraš, želiš da odlučuješ sam o svojoj sdubini, ne želiš da bude kao u Litvaniji gdje smo sigurno prolazili da nije bilo tih plus 17. Da nam je bila potrebna samo pobjeda, prošli bismo", istakao je bh. centar, pohvalivši saigrače.

Izvor: fiba.basketball

"Kamenjaš, Atić, Roberson.... Na stranu šta sam ja uradio, ali bez njih i Penave, koji je odradio vrhunske minute kad smo ušli malo sporije i slabije... Stvarno je svako dao doprinos, fenomenalno smo svi odigrali da bismo dobili utakmicu. Duboko vjerujem u Atića i njegovu sposobnost da igra i van pozicije jer je on kombo bek generalno. Mislim da mu je Bog dao osjećaj da može da doda, da može da dribla, ali na kraju i da može da pogodi kad treba. Pričao sam sa njim, treba uvijek da bude unutra, fokusiran, ništa ne smije da ga iznervira. Kad je on unutra, ne može nam niko ukrasti loptu, imamo dva-tri plejmejkera i treba nam to, da nas niko ne može protiskati na terenu."

Za istorijski plasman u narednu rundu bh. košarkašima je potrebna bilo kakva pobjeda protiv Gruzije, kojom kao selektor komanduje srpski strateg Aleksandar Džikić.

"Džikić ima svoje principe, svoje neke cake, ali kad god je jedna utakmica, da li ideš kući ili dalje... Mislim da će meč biti dobar i da će sudije pustiti da igramo kako treba i da se 'pofajtamo'", zaključio je Nurkić.

Izvor: fiba.basketball

Kenn Kamenjaš je u pobjedi učestvovao sa sedam poena, šest skokova i dvije asistencije.

"Velika pobjeda, ali znamo svoj cilj, znamo da još jedna utakmica, protiv Gruzije, odlučuje. Drago mi je da smo došli u situaciju da sami o sebi odlučujemo, da ne moramo da čekamo večerašnju utakmicu Španija – Italija. Drago mi je da su ove ničije lopte danas bile naše, jer su u prethodne tri, gdje se odlučivalo o rezultatu, bile kod protivnika. Danas to nije bilo tako, danas je bilo na našoj strani i da smo taj segment popravili, pogotovo ofanzivni skok, ali na bacanjima moramo da poradimo (13 od 28, op.a.). Sigurno da ekipa drugačije funkcioniše i da je tok igre drugačiji kada pogodimo i neke otvorene šuteve i i to je danas bilo odlično. Moramo da zadržimo fokus i koncentraciju i nadamo se, ako Bog da, da ćemo poslije 40 minuta ponovo slaviti i čekirati kartu za Rigu", rekao je poslije utakmice Kamenjaš.

