Janis nije mogao da vjeruje kako BiH razbija Grčku!

Janis Adetokunbo je preskočio meč sa Bosnom i Hercegovinom na Eurobasketu, a to nije dobro prošlo za selekciju Grčke.

Izvor: Xenophon Karakalos / Zuma Press / Profimedia

Janis Adetokunbo se povredio i nije mogao da pomogne selekciji Grčke na meču sa Bosnom i Hercegovinom, a to se i te kako vidjelo. NBA superstar i dvostruki MVP je u nevjerici posmatrao šta se dešava sa Grcima dok njega nema na terenu.

Poslao je dvojicu braće Tanasisa i Kostasa na parket, oni su čak i solidno igrali, ali to nije bilo dovoljno. Bosna i Hercegovina je u prvom poluvremenu povela sa 44:38, a tri najbolja strijelca prvog dela igre su redom iz tabora "zmajeva".

Poveli su Grci na startu meča, delovalo je da su sigurni, a onda im se u drugoj četvrtini desio period od čak pet minuta bez poena. Vodili su 13 razlike 34:21, a onda je uslijedila serija poslije koje je selekcija Bosne i Hercegovine povela 37:34!

Bosnu je vodio raspoloženi Džon Roberson sa 11 poena, a Edin Atić je uz tri pogođene trojke iao 10 poena. Jusuf Nurkić je u reketu dao 9 poena, a uključili su se Ajdin Penava sa 7 i Kenan Kamenjaš sa 6 poena.

Kod Grka nije bio Janisa koji je do sada na prvenstvu prosječno davao 29 poena uz 7,5 skokova i 3 asistencije. Papanikolau i Slukas su dali po 7, Dorsi 6 poena, a Kalaicakis i Mitoglu po 5. Dva brata Adetokunbo su dodala 6 poena.

