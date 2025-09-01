"Možda bismo dobili Dražena i Hrvatsku": Na Eurobasketu je Aziz, za BiH igrao pod drugim imenom

Adis Bećiragić je na Eurobasketu Aziz Bekir, a postoji prost razlog za to. Počeo je sa Predragom Danilovićem, igrao protiv Dražena, a sad juri čudo sa BIH na Kipru.

“Bio bih selektor. Ne sada, jer imam posao, ali nekad… Kad je Mulaomerović postao selektor, bio sam kandidat, ali nisam mogao tada. Kad je Dule Vujošević bio kandidat, ja sam htio. Jer sam tada mogao. Sigurno ću se vratiti da budem selektor. To mi je obaveza. Ne znam kad, ali će biti. To će se desiti, Bog zna kad", rekao je Adis Bećiragić u jednom davnom intervjuu, a sada se ta želja ostvarila. Doduše pod imenom - Aziz Bekir.

Ipak nije imao lak posao. Kada je izvršio prozivku selekcije Bosne i Hercegovine od 24 pozvana igrača pojavila su se samo dvanaestorica. Na kraju je poslije povrede najboljeg igrača na Eurobasket morao da zove jednog juniora, jednog basketaša, povrijeđenog Miralema Halilovića...

"Neprijatno nas je iznenadila lakoća s kojom neki igrači odustaju od dresa reprezentacije. Svog rahmetli oca ne bih molio da igra za reprezentaciju", rekao je selektor kome na Eurobasketu svuda piše - drugo ime.

Zašto ne Adis Bećiragić?

Rođenom Sarajliji na konferencijama i zvaničnim kanalima FIBA stoji ime - Aziz Bekir. Dobio ga je kada je igrao u Turskoj za Turk Telekom i Ulker. Uzeo je turske papire, a iako nije mijenjao nacionalni tim i nastupao je za selekciju Bosne i Hercegovine očigledno je FIBA odlučila da ga imenuje po onome što mu piše u turskom, a ne bh. pasošu.

"Volio sam fudbal. Jednom sam izašao na teren i veliko mi je izgledalo. Vidio da to nije za mene. Rekao sam tati, hoću košarku. Ozbiljnu košarku sam počeo igrati u Bosni 6. septembra 1982. U osnovnoj školi Petar Dokić na Čengić vili u pionirima Bosne. Već 36 godina sam na košarkaškom terenu", pričao je o svojim počecima Adis Bećiragić.

Poslije mnogo trzavica na kraju se u ratnim godinama u Sarajevu ustalio kao košarkaš Bosne, a ponikao je u generaciji zajedno sa Nenadom Markovićem i Predragom Danilovićem.

"To je sve ista generacija. Vodio nas je Mladen Maksa Ostojić. Nema nigdje na svijetu da iz jedne generacije izađe toliki broj košarkaša. To je nemoguće! Dževad Alihodžić, Nenad Marković, Gordan Firić, Emir Halimić, Predrag Danilović... Svi smo igrali na vrhunskom nivou. To nije normalno koliko je bio kvalitetan rad prije svega u Bosni, ali i dobra selekcija igrača. Kad sam počeo da treniram mlade igrače, shvatio sam koliko je Mladen Ostojić dobro radio. Sad kad izvučeš jednog igrača iz generacije, to je premija. Mi smo tada svi bili igrači i zato treba čestitati Mladenu Ostojiću", rekao je on.

Poslije igranja u BIH nastupao je godinama u Turskoj, a trenersku karijeru počeo je kao asistent Boši Tanjeviću, Prvi samostalni posao imao je u Kepezu iz Antalije, a radio je u Darušafaki, Gacijantepu, Ušaku, Konji... Sada je na Kosovu gdje je trener Trepče, a prije toga je 2020. vodio Peć.

Bio dio najboljeg tima Bosne i Hercegovine

Kada je legendarni Mirza Delibašić okupio selekciju BIH za Eurobasket 1993. godine malo ko se nadao da će to biti najbolji turnir u istoriji nacionalnog tima. Osim Adisa Bećiragića u tom timu su bili Emir Mutapčić, Sabahudin Bilalogić, Samir Selešković i Mario Primorac.

Pobjedom nad Švedskom "zmajevi" su prošli grupu, a zatim su u drugoj grupnoj fazi dobili Letoniju. U četvrfinalu su zaigrali protiv Hrvatske, ali bez Primorca nije moglo.

"Mislim da smo u četvrtfinalu igrali sa Hrvatskom. Da nije izvršen pritisak na Marija Primorca, jer je on iz Čapljine, pa on nije igrao tu utakmicu, ali je Gordan Firić igrao, iako su njegovi roditelji bili u Hrvatskoj. Mario nije igrao, i jako nam je falio u toj utakmici. Malo nas je bilo i izgubili smo. Da je Mario bio tu, možda bi i dobili Hrvatsku sa pokojnim Draženom", rekao je Bećiragić.

Šta je sada potrebno BIH?

Nakon ubedljive pobede nad Kiprom na startu prvenstva BIH je poražena od Španije i Italije. Čak i ako pobedi Gruziju u posljednjem kolu vrlo vjerovatno će im biti potrebna pobjeda velikom razlikom kako bi prošli dalje u osminu finala.

"Mnogi ljudi u BiH, nažalost, nisu svjesni koliko je Gruzija dobra ekipa. Mnogi su se pravili pametni, kao, dobićemo Gruziju sigurno. Ne znajući da imaju dva NBA igrača, najboljeg krilnog centra u Evroligi i odličnog Amerikanca. Možda imaju kraći sastav, ali i petorku koja može da igra sa svima u Evropi. Naša grupa je i večeras pokazala da se ne može igrati bez koncentracije i dobre odbrane. Vidjećemo šta će biti protiv Španije i nadam se da ćemo da igramopuno bolje. Sa ovakvim padovima neće se to desiti", rekao je Bećiragić.

