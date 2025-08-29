Sa 14 počeo da trenira, sa 18 debitovao na Eurobasketu: "Partizan je htio sve da plati, ali ja sam odbio"

Tarik Hrelja je vrlo lako mogao da bude košarkaš Partizana tokom nastupa na ovogodišnjem Eurobasketu, Ipak, nije.

Izvor: FIBA

Bosna i Hercegovina je uspjela da pobijedi Kipar na otvaranju Eurobasketa, a minute je dobio i Tarik Hrelja. U ubjedljivom trijumfu svog tima mladi bek dobio je tri minuta na terenu. Za to vrijeme je upisao četiri poena i imao je dva skoka, a tako je postao jedan od najmlađih košarkaša ovog Eurobasketa.

Ovaj bek je upisao prvi zvanični meč u dresu nacionalnog tima, a košarkaš rođen 2006. godine je od svih igrača na Eurobasketu stariji samo od Finca Mike Murinena koji je rođen 2007. godine

Dolazi iz košarkaške porodice, njegov otac Amir Hrelja igrao je u sarajevskoj Bosni i to u generaciji sa Predragom Danilovićem, a u bh. medijima bilo je priče da je Hrelja blizu Partizana.

Tarik bio jako blizu crno-bijelih?

Tarik Hrelja je bio član Studentskog centra, zatim je prešao u Igokeu i debitovao je u 22. kolu prošlogodišnje ABA lige u duelu sa Borcem u Čačku.

"Presrećan sam zbog debija u seniorskoj konkurenciji. Siguran sam da će mi puno značiti i biti veliki motiv za dodatni rad u narednom periodu, a donijeće mi i novo samopouzdanje. Bilo je malo treme pred ulazak, ali kad sam zakoračio na parket, mislio sam samo kako da odigram što bolje i da ispunim ono što je trener tražio. Drago mi je i zbog poena. Svi mi naporno radimo kako bismo dobili upravo ovakve šanse i želimo da svaku priliku koja nam se ukaže maksimalno iskoristimo te da se nametnemo stručnom štabu“, rekao je tada Hrelja.

Trenirao fudbal, pa ga vidio Željko

Njegov otac Amir Hrelja istakao je u jednom intervjuu za "Raport.ba" da ga je tražio i Partizan. Od toga se za sada nije desilo ništa, ali ne znači da on nije na radarau crno-bijelih.

"Tarik je relativno kasno počeo da trenira košarku, prije nekih tri godine. Prije toga je trenirao fudbal. U početku je bio kod poznatog sarajevskog trenera Sabahudina Bašovića, u mlađim kategorijama Bosne. Kasnije je prešao u Real Way, kod Nedima Džemića", rekao je njegov otac, pa se prebacio na interesovanje Partizana.

"Tarik je zadovoljio na treninzima. U Partizanu su bili spremni da ga dovedu, ali kako Tarik zbog svoje konstitucije u tom momentu nije mogao da parira drugim igračima, predložili su nam da on ostane još pola godine u Sarajevu. Prema njihovom predlogu, radio bi pod nadzorom trenera za fizičku pripremu i nutricioniste koje bismo mi našli, a Partizan finansirao. Međutim, nisam bio siguran mogu li da nađem stručnjake koji bi na taj način radili s djetetom i tu smo mogućnost odbili", rekao je tada Hrelja.