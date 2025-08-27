Selektor BiH održao prvu konferenciju za novinare na Eurobasketu: "Srećni smo što smo ovdje, imali smo težak put do EP"

Adis Bećiragić se prvi put obratio novinarima na Kipru.

Košarkaška reprezentacija BiH u četvrtak će odigrati prvu utakmicu na Eurobasketu 2025.

Sve mečeve grupne faze "zmajevi" će odigrati u Limasolu, a prvi je zakazan za 17.15 časova protiv domaćina Kipra.

Dan prije utakmice, selektor Adis Bećiragić odradio je prvu konferenciju za novinare po dolasku na prvenstvo Evrope.

"Veoma smo srećni što smo ovdje, jer smo imali veoma težak put (kvalifikacije protiv Hrvatske i Francuske, op.a.). Takođe, mogu da kažem da smo 2022. godine imali najtežu grupu, a to je slučaj i ovog puta", rekao je Bećiragić.

Podsjetimo, BiH je tada bila u grupi sa Slovenijom, Njemačkom, Francuskom, Litvanijom i Mađarskom, u a u takvoj konkurenciji, uz omjer 2-3, zauzela je peto mjesto i nije izborila nastup u nokaut fazi.

Neposredno pred polazak na Kipar, selektor Bećiragić je izvršio jednu rokadu u igračkom kadru. Umjesto povrijeđenog Egzevijera Kastanede, na prvenstvo Evrope otputovao je drugi naturalizovani košarkaš, Džon Roberson.

"Sa Robersonom smo razgovarali još prije odlaska u Kinu (prije kontrolnih utakmica, op.a.) i nije bio iznenađen kada smo ga pozvali. Još uvijek nije u takmičarskoj formi, ali se nadamo da će je dostići tokom turnira."

Za BiH na ovom turniru neće igrati Džanan Musa, tako da ulogu lidera tima mora da preuzme Jusuf Nurkić.

"Nakon što je Musa otpao, taj teret je još više na ramenima Nurkića. Vjerujem da on to shvata i prihvata veoma dobro. Sada je još iskusniji nego prije tri godine i veoma sam srećan što ga imamo na raspolaganju", istakao je Bećiragić.

Košarkaši BiH će se u subotu, od 20.30 časova, u drugom kolu sastati sa Španijom, dok će u istom terminu, posljednjeg dana avgusta, ukrstiti koplja sa Italijom.

Susret sa Grčkom zakazan je za 2. septembar od 14.00 časova, dok će grupna faza biti završena okršajem sa Gruzijom, dva dana kasnije u istom terminu.

Plasman u narednu fazu izboriće ekipe koje se nađu od prvog do četvrtog mjesta na tabeli.

Grupa C, u kojoj se nalazi BiH, ukršta se u osmini finala sa grupom D, u kojoj igraju domaćin Poljska, Island, Francuska, Slovenija, Belgija i Izrael.

