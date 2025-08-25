logo
"Zmajevi" otišli na Eurobasket - prva utakmica u četvrtak protiv domaćina!

Autor Dragan Šutvić

Autor Dragan Šutvić
0

Košarkaši BiH otputovali su na prvenstvo Evrope.

Košarkaši BiH otputovali na Eurobasket Izvor: basket.ba

Košarkaška reprezentacija BiH otputovala je danas na Kipar, gdje će od 28. avgusta početi sa odigravanjem utakmica na Eurobasketu.

Zajedno sa selektorom Azizom Bećiragićem,na put su krenuli Miralem Halilović, Jusuf Nurkić, Edin Atić, Amar Gegić, Kenan Kamenjaš, Amar Alibegović, Aleksandar Lazić, Adin Vrabac, Ajdin Penava, Adnan Arslanagić, Džon Roberson i Tarik Hrelja.

Sve mečeve grupne faze na Eurobasketu 2025 BiH će odigrati u Limasolu (Kipar). Prvi je zakazan za 28. avgust, kada će za protivnika, sa početkom u 17.15 časova, imati upravo domaćina.

Dva dana kasnije, od 20.30 časova, BiH će se sastati sa Španijom, dok će u istom terminu, posljednjeg dana avgusta, ukrstiti koplja sa Italijom.

Susret sa Grčkom zakazan je za 2. septembar od 14.00 časova, dok će grupna faza biti završena okršajem sa Gruzijom, dva dana kasnije u istom terminu.

Podsjetimo, tokom pripremnog perioda BiH je odigrala sedam utakmica. Dva puta je poražena od Kine (90:70, 75:72), potom je upisan poraz u duelu sa Srbijom (126:89), a onda i u susretu sa Crnom Gorom (90:102)). 

Pripreme su zaključene uz tri pobjede - dvije su ostvarene na turniru u Ostendeu, protiv Velike Britanije (103:73) i Belgije (60:73), koju su potom savladali i u Skenderiji (90:74).

(mondo.ba)

