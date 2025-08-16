Košarkaši BiH deklasirali Britance - plus 30 za prvu pobjedu pred Eurobasket!

Odlična partija igrača Adisa Bećiragića protiv Velike Britanije.

Košarkaška reprezentacija BiH deklasirala je Veliku Britaniju u sklopu priprema za predstojeći Eurobasket!

Na turniru u Belgiji "zmajevi" su trijumfovali rezultatom 103:73, što im je prva pobjeda od početka pripremnog perioda pred prvenstvo Evrope.

Vodila se ravnopravna bitka na parketu do rezultata 13:11, kada su "zmajevi" pojačali tempo. Do kraja prve dionice primili su osam, ali su istovremeno postigli čak 22 poena, za 35:19 na ulasku u drugi kvartal, tokom kojeg su bili i u prednosti od 23 poena (55:32).

Bh. tim je na sjajan način odradio i treći period, rezultatom 24:10 te je do kraja susreta samo uvećao već veliki plus, do konačne razlike od 30 poena.

U dosadašnjem toku priprema za prvenstvo Evrope bh. tim je poražen od Srbije (122:89) i Crne Gore (90:102), te dva puta od Kine (90:70, 75:72) te su večeras, lišeni usluga Džanana Muse, uknjižili prvi trijumf u kontrolnim mečevima.

Sutra će bh. ekipi, sa početkom u 16.00 časova, protivnik biti domaćin Belgija.

