Džanan Musa hitno operisan u Minhenu! Najbolji igrač "zmajeva" upitan za Eurobasket

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Džanan Musa hitno je operisan u Minhenu.

dzanan musa hitno operisan u minhenu Izvor: VITALII KLIUIEV / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u velikom problemu pred Evropsko prvenstvo, pošto je tim ostao oslabljen za najboljeg igrača. Džanan Musa operisan je u Minhenu, zbog čega je novo pojačanje Dubaija pod velikim znakom pitanja za predstojeći Eurobasket.

Reprezentacija BiH krenula je put Belgije gdje će sa domaćinom i timom Velike Britanije odmjeriti snage, ali u timu neće biti prve zvijezde Džanana Muse. Novo pojačanje Dubaija moralo je na hitnu operaciju, riječ je o operaciji trbušnog zida, saznaje "Klix". Već dan nakon operacije očekuje se Musin povratak u Sarajevo gdje će nastaviti oporavak.

Prognoze doktora obećavaju, ali i dalje veliki problem pravi činjenica da Evropsko prvenstvo počinje za 12 dana. "Ovim putem želimo da obavijestimo javnost da je Džanan usljed bolova u predjelu abdomena prije dva dana hitno otputovao u Minhen gdje je ustanovljeno da je potreban operativni zahvat koji je uradila doktorka Ulrika Muščavek, najbolji svjetski doktor iz predmetne oblasti", navodi se iz PR tima Džanana Muse.

"Prognoze doktora su dobre te će Džanan nakon jučerašnje operacije već sutra biti u Sarajevu. Trenutno se oporavlja u Minhenu. Napominjemo da je sve urađeno u koordinaciji sa ljekarskim timom Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Džananovog kluba Dubai. Ovim putem se zahvaljujemo rukovodstvu kluba iz Dubaia koji je ekspeditivno reagovao i pokazao ogroman profesionalizam", dodaje se.

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

"Džanan je izrazio želju da se uradi sve što je u mogućnosti i da se shodno oporavku ostavi i prostor za eventualni nastup na predstojećem Eurobasketu, shodno ogromnoj želji da bude sa timom na Kipru. U ovoj situaciji nastup je svakako neizvjestan", navodi se.

Prvenstveni plan bio je da Musa, zajedno sa Jusufom Nurkićem, bude lider na terenu na predstojećem Evropskom prvenstvu. Međutim, selektor Adis Bećiragić se definitivno nalazi u velikom problemu, pošto je jedan od najboljih igrača pod znakom pitanja i pored velike želje da brani boje nacionalnog tima.

Izvor: Profimedia/Marius Becker/dpa

Bosna i Hercegovina nalaze se u grupi sa Kiprom, Grčkom, Italijom, Španijom i Gruzijom, a ne bi trebalo trošiti riječi na to koliko će Musin izostanak biti bolan za "zmajeve". Sve u svemu, najvažnije je da se reprezentativac BiH oporavi.

