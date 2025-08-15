"Zmajevi" u haosu pred Eurobasket: Jedna zvijezda povrijeđena, druga ne može da potrči

Džanan Musa i Jusuf Nurkić zadaju glavobolje selektoru Bosne i Hercegovine Adisu Bećiragiću.

Izvor: Profimedia

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine suočava se sa velikim problemima tokom priprema za Eurobasket. Prve zvijezde tima Džanan Musa i Jusuf Nurkić nisu u najboljoj formi, a za manje od dvije nedjelje ih čeka prvenstvo.

Doskorašnji as Real Madrida, a od skora član Dubaija neće biti na raspolaganju selektoru Adisu Bećiragiću za pripremne utakmice u Belgiji gdje "zmajevi" treba da odmjere snage sa domaćinom i selekcijom Velike Britanije. Musa je tokom utakmice sa Crnom Gorom zadubio lakšu povredu, pa se očekuje da bude spreman za evropsku smotru.

Džanan Musa

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Što se tiče Jusufa Nurkića on se nalazi na udaru javnosti u BiH jer je snimljen na jednom koncertu, uprkos tome što je selektor rekao kako je u jako lošoj formi i da jedva trči.

"Nurkić je van forme i jedva trči. Kastanjeda ne trenira, tek je prije dva dana počeo da igra pet na pet. Sve to treba uklopiti u tim koji već dvije godine igra zajedno", rekao je selektor Bosne i Hercegovine.

"Zmajevi" ubjedljivo poraženi od Srbije i Crne Gore

Košarkaška reprezentacija Srbije je prvi pripremni meč odigrala upravo protiv BiH i zabilježila ubjedljivu pobedu 126:89. Zatim su bh. košarkaše nadigrali Crnogorci rezultatom 102:90. Definitivno će izabranici Adisa Bećiragića morati bolje, pošto ih već u grunoj fazi čeka jako težak zadatak. Igraće protiv Španaca, Italijana, Gruzije, Kipra i Grčke.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:10 Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije Izvor: KSS Izvor: KSS

(MONDO)