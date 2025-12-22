"Znam da ste me vidjeli u Rusiji, ispričaću vam šta se tamo dešava": Dejan Stanković kaže da se vratio mirniji

Novi-stari trener Crvene zvezde Dejan Stanković kaže da se vratio mirniji, bez obzira na neprijatne scene u Rusiji.

Kakav se Dejan Stanković (47) vratio drugi put u Zvezdu? Prema njegovim riječima na promociji na "Marakani", sada je iskusniji i mirniji. Tvrdi to potpuno svjestan da se prema njegovim istupima u Rusiji nije moglo zaključiti da je miran.

"Moj prvi boravak u Zvezdi bio je sa dresom i takav, početak je takav bio, kao igrač, navijač, a ponajmanje kao trener, ali se raslo. Na šest mjeseci se mijenjalo sve, pa sigurno dolazim iskusniji i mirniji. Sada ćete mi reći 'Vau, vidjeli smo te u Rusiji, da nisi baš bio miran'", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.

Sam je objasnio u čemu je bio problem u Rusiji.

"Nisam bio miran na određene stvari, na sudijske odluke, da ne ponavljam, imaćemo konferencije, pa ću vam ispričati šta se sve dešava u Rusiji povodom sudija i svega. Tu nisam bio miran. Ne volim nepravdu. A, kada još kažem da sam igrao fudbal, a ne kriket i da neke stvari mogu da prepoznam, to me malo izbaci iz ritma".

Kada su u pitanju svlačionica i njegov odnos sa igračima, Stanković naglašava da će tu situacija od prvog sastanka biti potpuno jasna.

"Što se tiče svlačionice, zna se - neću tražiti ništa što nije normalno. Veliki je klub, dobro su plaćeni, treba samo da budu profesionalci, da rade normalno, ništa ekstra. Ako to radimo - super, ako ne - sam ćeš se otpisati, neću te ja otpisivati. Dakle, zadržao sam svoj karakter, 100 odsto, ali teren će sve pokazati"

Stankovićeva svađa na tri jezika sa ruskim novinarom

Pred kraj mandata u Spartaku iz Moskve ove jeseni, Dejan Stanković je planuo poslije utakmice protiv Ahmata u Groznom. U razgovoru sa tamošnjim novinarom je u jednom trenutku bio vidno iznerviran i svađao se sa novinarom na tri jezika, ruskom, italijanskom i srpskom.

Sve je počelo pitanjem šta je Stanković dobacio sudiji poslije meča.

"Na kraju, vikali ste ka sudiji 'Sramota'"

"Ne, ne znam o čemu pričate, pozdravio sam Bogosavca"

"Hvala vam", rekao je Rus uz osmijeh

"Vi ste sigurni za sudiju? Šta ste vi, novinar? Vi ste sigurno sudija? Zašto me provocirate? Zašto me ne pitate nešto o fudbalu, o formaciji, o igračima, o izmjenama? Ništa, samo gluposti. Vi i drugi."

"Vi završili?"

"Nisam završio. Šta hoćeš bre?"

"Šta on govori, neću ništa, završio sam intervju", rekao je novinar.

Pogledajte kako je izgledala Stankovićeva promocija na "Marakani", na kojoj je okupio i svoje saigrače, asove Crvene zvezde iz devedesetih. Neki među njima ostaće sa novim trenerom Zvezde u stručnom štabu, a neki su došli da mu pruže podršku.

