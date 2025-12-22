"Znam da ste me vidjeli u Rusiji, ispričaću vam šta se tamo dešava": Dejan Stanković kaže da se vratio mirniji

Novi-stari trener Crvene zvezde Dejan Stanković kaže da se vratio mirniji, bez obzira na neprijatne scene u Rusiji.
Kakav se Dejan Stanković (47) vratio drugi put u Zvezdu? Prema njegovim riječima na promociji na "Marakani", sada je iskusniji i mirniji. Tvrdi to potpuno svjestan da se prema njegovim istupima u Rusiji nije moglo zaključiti da je miran.
"Moj prvi boravak u Zvezdi bio je sa dresom i takav, početak je takav bio, kao igrač, navijač, a ponajmanje kao trener, ali se raslo. Na šest mjeseci se mijenjalo sve, pa sigurno dolazim iskusniji i mirniji. Sada ćete mi reći 'Vau, vidjeli smo te u Rusiji, da nisi baš bio miran'", rekao je Stanković na konferenciji za novinare.
Sam je objasnio u čemu je bio problem u Rusiji.
"Nisam bio miran na određene stvari, na sudijske odluke, da ne ponavljam, imaćemo konferencije, pa ću vam ispričati šta se sve dešava u Rusiji povodom sudija i svega. Tu nisam bio miran. Ne volim nepravdu. A, kada još kažem da sam igrao fudbal, a ne kriket i da neke stvari mogu da prepoznam, to me malo izbaci iz ritma".
Kada su u pitanju svlačionica i njegov odnos sa igračima, Stanković naglašava da će tu situacija od prvog sastanka biti potpuno jasna.
"Što se tiče svlačionice, zna se - neću tražiti ništa što nije normalno. Veliki je klub, dobro su plaćeni, treba samo da budu profesionalci, da rade normalno, ništa ekstra. Ako to radimo - super, ako ne - sam ćeš se otpisati, neću te ja otpisivati. Dakle, zadržao sam svoj karakter, 100 odsto, ali teren će sve pokazati"
Stankovićeva svađa na tri jezika sa ruskim novinaromIzvor: YouTube/Match TV/Screenshot
Pred kraj mandata u Spartaku iz Moskve ove jeseni, Dejan Stanković je planuo poslije utakmice protiv Ahmata u Groznom. U razgovoru sa tamošnjim novinarom je u jednom trenutku bio vidno iznerviran i svađao se sa novinarom na tri jezika, ruskom, italijanskom i srpskom.
Sve je počelo pitanjem šta je Stanković dobacio sudiji poslije meča.
- "Na kraju, vikali ste ka sudiji 'Sramota'"
- "Ne, ne znam o čemu pričate, pozdravio sam Bogosavca"
- "Hvala vam", rekao je Rus uz osmijeh
- "Vi ste sigurni za sudiju? Šta ste vi, novinar? Vi ste sigurno sudija? Zašto me provocirate? Zašto me ne pitate nešto o fudbalu, o formaciji, o igračima, o izmjenama? Ništa, samo gluposti. Vi i drugi."
- "Vi završili?"
- "Nisam završio. Šta hoćeš bre?"
- "Šta on govori, neću ništa, završio sam intervju", rekao je novinar.
Pogledajte kako je izgledala Stankovićeva promocija na "Marakani", na kojoj je okupio i svoje saigrače, asove Crvene zvezde iz devedesetih. Neki među njima ostaće sa novim trenerom Zvezde u stručnom štabu, a neki su došli da mu pruže podršku.
