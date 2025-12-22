Stankovića pitali za tri igrača, on pomenuo četvrtog: Svaki bi bio veliko pojačanje Zvezde

Novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković svjestan je da klub neće moći da mu dovede fudbalere koje je predvodio u Spartaku iz Moskve.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je konferencijom na stadionu "Rajko Mitić" predstavila svog novog trenera, povratnika Dejana Stankovića. Kao i prije nekoliko godina, nekadašnji kapiten Zvezde nasljeđuje klupu aktuelnog šampiona Srbije od Vladana Milojevića, ali ovog puta ima manje vremena da ekipu pripremi za proljećni dio sezone.

Dejan Stanković će već 3. januara okupiti fudbalere Crvene zvezde, a zatim će pripreme za mečeve protiv Malmea i Selte iz Viga trajati tek malo više od dvije nedjelje. Generalni direktor Zvezdan Terzić najavio je da će biti pojačanja u januarskom prelaznom roku, ali Dejan Stanković tvrdi da to neće biti igrači koje je trenirao u Spartaku iz Moskve.

Na konferenciji su pomenuti brazilski fudbaler Markinjoš kojeg je Stanković trenirao i u Ferencvarošu i u Spartaku, zatim skupocjene akvizicije Moskovljana u vidu Ezekijela Barka i Manfreda Ugaldea, a onda je novi trener Crvene zvezde i sam pomenuo jednog fudbalera ruskog tima.

"Markinjos je došao u Ferencvaroš kao desetka sa Kopakabane. Ne vjerujem da on može da dođe u Crvenu zvezdu. Malo je podigao karijeru na veći nivo, što se tiče finansija. Ezekijel Barko je u svakom smislu bomba. Ugalde? Mislim da to nije realno, ozbiljni su... Dobri momci, fenomenalni igrači. Umjarov mi se sviđa, oko njega se baziralo. To su igrači... Mislim da nije realno, da budem s nogama na zemlji", rekao je Dejan Stanković na konferenciji u Beogradu.

Spartak iz Moskve je kupio Barka za 14 miliona evra iz Rivera, Ugalde je Tventeu plaćen 13 miliona evra, a za Markinjoša je ruski tim morao da izdvoji pet miliona evra. Ruski fudbaler Nail Umjarov plaćen je ekipi Čertnovo tek 300.000 evra, ali prije gotovo sedam godina, kada je bio tinejdžer.

Novi trener Crvene zvezde Dejan Stanković istakao je i da za razliku od prvog mandata na klupi Crvene zvezde neće biti okrenut Italiji, kada je riječ o tržištu na kojem će tražiti pojačanja. Iako je veliki dio karijere proveo u toj zemlji, Stanković je svjestan da Zvezdino iskustvo sa italijanskim fudbalerima u prethodnom periodu nije bilo sjajno.

